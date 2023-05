Mauricio Pochettino will ihn nicht: Joao Félix verlässt den FC Chelsea und kehrt zu Atlético zurück

Der neue Coach plant die Zukunft der Blues ohne Joao Félix. Wie es bei dem Stürmer in Madrid weitergeht ist auch unklar.

WAS IST PASSIERT? Der portugiesische Nationalspieler Joao Félix wird den FC Chelsea nach Ablauf seiner Leihe im Sommer verlassen und zu seinem Stammverein Atlético Madrid zurückkehren. Atléti-Präsident Enrique Cerezo verkündete dies am Dienstag.

WAS WURDE GESAGT? Cerezo bestätigte einen entsprechenden Bericht der Marca, indem er sagte: "Die Wahrheit ist, dass ich nicht sagen kann, wie Joaos Zukunft aussieht. Gestern haben wir die Nachricht erhalten, dass der neue Trainer bei Chelsea ohne ihn plant. Wir haben noch keinen Plan, aber Atlético ist nun ein Atlético-Spieler."

WAS IST DER HINTERGRUND? Chelsea teilte am Montag offiziell mit, dass Mauricio Pochettino neuer Cheftrainer wird. Der Argentinier übernimmt die Blues nach einer enttäuschenden Saison und plant nun die Zukunft. Joao Félix hat darin keine Rolle. Die Blues sind in der Offensive ohnehin üppig besetzt, zudem kommt im Sommer mit Christopher Nkunku von RB Leipzig ein ähnlicher Spielertyp an die Stamford Bridge.

Félix war im Januar für elf Millionen Euro Gebühr auf Leihbasis zu Chelsea gewechselt. In Madrid läuft sein Vertrag noch bis 2027, allerdings hatte er auch dort unter Trainer Diego Simeone einen schweren Stand. Der 23-Jährige selbst hatte mehrfach erklärt, bei Chelsea bleiben zu wollen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

(C)Getty Images



EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In 20 Spielen für Chelsea erzielte Félix 4 Tore. Bei der Weltmeisterschaft in Katar kam er in vier Partien für Portugals Nationalmannschaft zum Einsatz und sammelte drei Scorerpunkte.