Mauricio Pochettino ist neuer Trainer des FC Chelsea

Wie erwartet kehrt Mauricio Pochettino in die Premier League zurück. Er wird neuer Coach der Blues.

WAS IST PASSIERT? Mauricio Pochettino (51) ist neuer Trainer des FC Chelsea. Das teilte der Klub am Montag offiziell mit. Der Argentinier folgt auf Frank Lampard, jener hatte die Mannschaft nach der Trennung von Graham Potter interimsmäßig bis zum Saisonende betreut.

WAS IST DER HINTERGRUND: Pochettino hatte sich in den vergangenen Wochen als Favorit auf den Trainerposten herauskristallisiert. Zuvor waren auch Spaniens Ex-Nationaltrainer Luis Enrique und der ehemalige Bayern-Coach Julian Nagelsmann aussichtsreiche Kandidaten.

Pochettino kennt sich in der Premier League und in London besten aus. Von 2014 bis 2019 arbeitete er erfolgreich bei Chelsea Lokalrivale Tottenham Hotspur. Auch dort war er in den vergangenen Tagen noch als neuer Übungsleiter im Gespräch.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Pochettino unterschrieb einen Vertrag, der ihn bis 2026 an den Tabellenzwölften der abgelaufenen Premier-League-Saison bindet. Er bringt sein bewährtes Team mit an die Stamford Bridge. Dazu gehören Assistenztrainer Jesus Perez, Miguel D'Agostino und Torwarttrainer Toni Jimenez gehören. Auch sein Sohn Sebastiano ist bei Chelsea als Sportwissenschaftler tätig.