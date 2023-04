FC Chelsea: Marco Rose plaudert Leipzig-Abschied von Christopher Nkunku aus

Offiziell ist der Abgang Christopher Nkunkus aus Leipzig noch nicht, Marco Rose bestätigte ihn trotzdem schonmal.

WAS IST PASSIERT? Marco Rose hat nach dem 1:0-Sieg in der Bundesliga gegen 1899 Hoffenheim den Abgang von RB Leipzigs Stürmer Christopher Nkunku nach dieser Saison bestätigt.

WAS WURDE GESAGT? Der französische Nationalspieler erzielte am Samstag im Duell mit der TSG den Siegtreffer. Anschließend sagte Trainer Rose: "Das sollte ihm noch mal Schub geben für die nächsten Wochen – für seine letzten Wochen gemeinsam mit uns."

WAS IST DER HINTERGRUND? Nkunkus Transfer zum FC Chelsea im Sommer gilt als offenes Geheimnis. Mehrere Medien, darunter der Fabrizio Romano und Sky, berichteten in den vergangenen Monaten, dass sich Leipzig und die Blues auf einen Wechsel verständigt hätten und die Formalitäten bereits erledigt seien. Einzig die offizielle Verkündung stehe noch aus.

Chelsea überweist für Nkunku, dessen Vertrag bei den Sachsen noch bis 2026 läuft, angeblich 60 Millionen Euro Ablöse an RB.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Nkunku spielte in der Jugend für Marolles und Fontainebleau, ehe er 2010 zu PSG wechselte. 2019 verpflichtete RB Leipzig ihn für 13 Millionen Euro Ablöse.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison hat der 25-Jährigen mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, unter anderem kostete ihn ein Außenbandriss auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar. Für RB lief Nkunku in 30 Pflichtspielen auf, dabei erzielte er 18 Tore und lieferte 5 Vorlagen.