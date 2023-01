Offiziell: João Félix wechselt von Atlético Madrid zum FC Chelsea - Leihe bis Saisonende

Für Chelsea läuft es in der aktuellen Saison noch nicht nach Wunsch. Jetzt soll João Félix den Blues helfen, ihre Ziele zu erreichen.

WAS IST PASSIERT? João Félix wechselt von Atlético Madrid zum FC Chelsea. Wie beide Klubs am Mittwoch mitteilten, wird der portugiesische Angreifer bis zum Saisonende an die Blues verliehen. Wie Sky berichtet, kostet die Leihe elf Millionen Euro, zudem soll Chelsea Félix' Gehalt von 15 bis 18 Millionen Euro komplett übernehmen. Vor Vollzug des Leihgeschäfts verlängerte Félix seinen Vertrag bei Atlético jedoch bis 2027.

WAS WURDE GESAGT? "Chelsea ist eine der besten Mannschaften der Welt, und ich hoffe, dass ich der Mannschaft helfen kann, ihre Ziele zu erreichen. Ich bin sehr, sehr glücklich, hier zu sein, und freue mich, an der Stamford Bridge zu spielen", sagte Félix.

WAS IST DER HINTERGRUND? Schon seit einigen Wochen wird über einen Abgang des 23-Jährigen aus der spanischen Hauptstadt spekuliert. Ein Grund dafür soll ein angespanntes Verhältnis zu Trainer Diego Simeone sein. Chelsea sieht in Félix offenbar eine kurzfristige Hilfe bis zum Sommer, ehe RB Leipzigs Christopher Nkunku in London aufschlagen soll.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Félix wechselte 2019 für 127 Millionen Euro von Benfica zu Atlético. Dort erfüllte er die hohen Erwartungen allerdings nur teilweise.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der aktuellen Saison stand Félix nur siebenmal in der Liga in der Startelf von Simeone. Ihm gelangen in LaLiga vier Tore und drei Vorlagen.