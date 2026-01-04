Beim Afrika Cup geht es heute, Sonntag (4. Januar), mit dem Achtelfinale weiter. Das erste Duell des heutigen Tages bestreiten Gastgeber Marokko und Tansania. Los geht es im Stade Moulay Abdallah in der marokkanischen Hauptstadt Rabat um 17 Uhr.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
Marokko vs. Tansania im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale beim Afrika Cup heute live?
|Sportdigital
|Hier ansehen
|DAZN
|Der Afrika-Cup live auf DAZN
|MagentaSport
|Hier ansehen
Anstoßzeit Marokko gegen Tansania
Marokko vs. Tansania: Aufstellungen
News über Marokko
Der Gastgeber überstand die Gruppenphase souverän und setze sich mit sieben Punkte an die Spitze der Gruppe A. Marokko besiegte die Komoren und Sambia, die Partie gegen Mali endete remis.
Mit Brahim Diaz von Real Madrid und Ayoub El Kaabi von Olympiakos Piräus stellt die Mannschaft von Trainer Walid Regragui - gemeinsam mit Ryad Mahrez von Algerien - die Topscorer des Turniers (beide drei Treffer).
Marokko zählt nicht nur zu den Favoriten auf den Sieg des Afrika Cups, sondern laut Toni Kroos auch zu den Geheimtipps bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
News über Tansania
Tansania qualifizierte sich als Gruppendritter für die K.o.-Phase. In der Gruppe C reihte man sich mit nur zwei Punkten hinter Nigeria und Tunesien ein, dennoch konnte die Mannschaft das Ticket für das Achtelfinale buchen.
Die Punkte holte das Team von Trainer Hemed Suleiman Ali dank zwei Unentschieden gegen Uganda (1:1) und Tunesien (1:1). Zum Auftakt gab es eine 1:2-Niederlage gegen Nigeria.