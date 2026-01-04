Beim Afrika Cup geht es heute, Sonntag (4. Januar), mit dem Achtelfinale weiter. Das erste Duell des heutigen Tages bestreiten Gastgeber Marokko und Tansania. Los geht es im Stade Moulay Abdallah in der marokkanischen Hauptstadt Rabat um 17 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Marokko vs. Tansania im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale beim Afrika Cup heute live?

Anstoßzeit Marokko gegen Tansania

Afrika Nations Cup - Finale Prince Moulay Abdellah Stadium

Marokko vs. Tansania: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 6 R. Saiss Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Marokko

Der Afrika Cup läuft. Dort könnt Ihr die Begegnung zwischen Marokko und Tansania sowohl im Fernsehen als auch im kostenpflichtigen Livestream verfolgen. Die Berichterstattung startetAuchund verpasst somit keinen Moment dieser Partie.

Der Gastgeber überstand die Gruppenphase souverän und setze sich mit sieben Punkte an die Spitze der Gruppe A. Marokko besiegte die Komoren und Sambia, die Partie gegen Mali endete remis.

Mit Brahim Diaz von Real Madrid und Ayoub El Kaabi von Olympiakos Piräus stellt die Mannschaft von Trainer Walid Regragui - gemeinsam mit Ryad Mahrez von Algerien - die Topscorer des Turniers (beide drei Treffer).

Marokko zählt nicht nur zu den Favoriten auf den Sieg des Afrika Cups, sondern laut Toni Kroos auch zu den Geheimtipps bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

News über Tansania

Tansania qualifizierte sich als Gruppendritter für die K.o.-Phase. In der Gruppe C reihte man sich mit nur zwei Punkten hinter Nigeria und Tunesien ein, dennoch konnte die Mannschaft das Ticket für das Achtelfinale buchen.

Die Punkte holte das Team von Trainer Hemed Suleiman Ali dank zwei Unentschieden gegen Uganda (1:1) und Tunesien (1:1). Zum Auftakt gab es eine 1:2-Niederlage gegen Nigeria.

Form

Bilanz direkte Duelle

Marokko vs. Tansania: Die Tabellen

