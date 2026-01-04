Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Afrika Nations Cup
team-logoMarokko
Prince Moulay Abdellah Stadium
team-logoTanzania
Hier ansehenHier ansehen

Marokko vs. Tansania im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale beim Afrika Cup heute live?

Heute stehen beim Afrika Cup die nächsten beiden Partien im Achtelfinale an, unter anderem spielt Marokko gegen Tansania. GOAL verrät Euch alle Infos zur Übertragung.

Beim Afrika Cup geht es heute, Sonntag (4. Januar), mit dem Achtelfinale weiter. Das erste Duell des heutigen Tages bestreiten Gastgeber Marokko und Tansania. Los geht es im Stade Moulay Abdallah in der marokkanischen Hauptstadt Rabat um 17 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Marokko vs. Tansania im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale beim Afrika Cup heute live?

SportdigitalHier ansehen
DAZNDer Afrika-Cup live auf DAZN
MagentaSportHier ansehen
Der Afrika Cup läuft exklusiv bei Sportdigital. Dort könnt Ihr die Begegnung zwischen Marokko und Tansania sowohl im Fernsehen als auch im kostenpflichtigen Livestream verfolgen. Die Berichterstattung startet 15 Minuten vor dem Anpfiff. Auch über ein Abo bei MagentaSport oder DAZN habt Ihr Zugriff auf den Sportdigital-Stream und verpasst somit keinen Moment dieser Partie.

Anstoßzeit Marokko gegen Tansania

crest
Afrika Nations Cup - Finale
Prince Moulay Abdellah Stadium

Marokko vs. Tansania: Aufstellungen

Marokko vs Tanzania Voraussichtliche Aufstellungen

MarokkoHome team crest

4-3-3

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestTAN
1
Y. Bounou
18
J. El Yamiq
26
A. Salah-Eddine
5
N. Aguerd
3
N. Mazraoui
4
S. Amrabat
24
N. El Aynaoui
8
A. Ounahi
10
B. Diaz
20
A. El Kaabi
11
I. Saibari
1
H. Masaranga
5
D. Job
14
B. Mwamnyeto
4
I. Hamad
15
M. Husseini
12
S. Msuva
25
H. Mnoga
20
N. Miroshi
27
A. Msanga
6
F. Salum
10
M. Samatta

4-2-3-1

TANAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • W. Regragui

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Gamondi

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Marokko

Der Gastgeber überstand die Gruppenphase souverän und setze sich mit sieben Punkte an die Spitze der Gruppe A. Marokko besiegte die Komoren und Sambia, die Partie gegen Mali endete remis.

Afrika Nations Cup
Marokko crest
Marokko
MAR
Tanzania crest
Tanzania
TAN

Mit Brahim Diaz von Real Madrid und Ayoub El Kaabi von Olympiakos Piräus stellt die Mannschaft von Trainer Walid Regragui - gemeinsam mit Ryad Mahrez von Algerien - die Topscorer des Turniers (beide drei Treffer).

Marokko zählt nicht nur zu den Favoriten auf den Sieg des Afrika Cups, sondern laut Toni Kroos auch zu den Geheimtipps bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

News über Tansania

Tansania qualifizierte sich als Gruppendritter für die K.o.-Phase. In der Gruppe C reihte man sich mit nur zwei Punkten hinter Nigeria und Tunesien ein, dennoch konnte die Mannschaft das Ticket für das Achtelfinale buchen.

Die Punkte holte das Team von Trainer Hemed Suleiman Ali dank zwei Unentschieden gegen Uganda (1:1) und Tunesien (1:1). Zum Auftakt gab es eine 1:2-Niederlage gegen Nigeria.

Form

MAR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/3
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

TAN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

MAR

Letzte 5 Spiele

TAN

5

Siege

0

Unentschieden

0

Siege

10

Erzielte Tore

1
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Marokko vs. Tansania: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0