Deutschland nicht mal unter den Top 5! Toni Kroos überrascht mit seinen Favoriten für die WM 2026

Zwar gehört Marokko nicht zu den absoluten Top-Favoriten auf den WM-Pokal und ein Titelgewinn wäre tatsächlich eine riesige Überraschung. Dass man das Team um PSG-Superstar Achraf Hakimi zum erweiterten Favoritenkreis zählt, ist allerdings keinesfalls weit her geholt.

Schließlich wurde Marokko bei der WM 2022 in Katar Vierter, war erst im Halbfinale an Frankreich gescheitert. Zuvor hatte man mit Spanien und Portugal zwei große Fußball-Nationen aus dem Turnier geworfen, ließ in der Gruppenphase zudem Kroatien und Belgien hinter sich.

Auch abgesehen vom Erfolg bei der vergangenen WM war der marokkanische Fußball zuletzt auf dem Vormarsch. Bei Olympia 2024 holte Marokkos Auswahl die Bronze-Medaille, im Oktober 2025 wurden die marokkanischen Talente nach einem Final-Triumph über Argentinien U20-Weltmeister.