Sofyan Amrabat zählt zu einer der großen Entdeckungen aus dem marokkanischen WM-Kader. Doch bei welchem Verein spielt der 26-Jährige eigentlich?

Frankreich und Marokko ermitteln am 14. Dezember den zweiten und letzten Teilnehmer des WM-Finales 2022 in Katar. Dieses findet am 18. Dezember um 16 Uhr deutscher Zeit statt. Während die Franzosen als amtierender Weltmeister als Favorit in diese Partie gehen, ist Marokko der klare Außenseiter. Und egal, wie die Partie endet, schon jetzt die größte Überraschung der Wüsten WM.

Ungeschlagen marschierte die afrikanische Mannschaft ins Halbfinale der WM und bezwang im Achtel- und Viertelfinale die eigentlich favorisierten Teams aus Spanien und Portugal. Großen Anteil am Erfolg der Marokkaner haben zwei Personen: Torhüter Bono, der nach dem Triumph gegen Spanien als bester Spieler der Begegnung ausgezeichnet wurde, und Sofyan Amrabat. Der wurde von Teilen der internationalen Presse aufgrund seiner starken Leistungen sogar als "Mittelfeld-Monster" bezeichnet.

Vielen Fans stellt sich daher die Frage: Wo spielt Sofyan Amrabat, für welchen Klub läuft er normalerweise auf? GOAL liefert die Antwort auf diese Frage.

Sofyan Amrabat: Dauerbrenner für Marokko bei der WM 2022

Sofyan Amrabat kam bei der WM 2022 in Katar für Marokko in jedem Spiel zum Einsatz und ging stets über die volle Distanz. Jeweils 90 Minuten gegen Kroatien, Belgien, Kanada und Portugal sowie 120 Minuten gegen Spanien stehen für den defensiven Mittelfeldspieler zu Buche.

Das Besondere dabei: Amrabat war stets im Mittelfeld der Marokkaner eine wichtige Stütze - und sorgte für die defensiv starken Leistungen der Afrikaner. Dabei ging Amrabat stets fair zu Werke, kassierte lediglich im ersten Vorrundenspiel gegen Kroatien (0:0) eine Gelbe Karte. Nach 78. Minuten, wohlgemerkt. Für einen Mittelfeldspieler, der derart ins Spiel und die Defensive seiner Mannschaft eingebunden ist, eine bemerkenswerte Statistik.

Getty

Wo spielt Sofyan Amrabat? Zuhause in der Serie A

Sofyan Amrabat steht aktuell bei der AC Florenz in der italienischen Serie A unter Vertrag, sein Arbeitspapier läuft noch bis 2024 und beinhaltet eine Option auf ein weiteres Jahr. Die Fiorentina verpflichtete den Mittelfeldspieler im Januar 2020 für 19,50 Millionen Euro von Hellas Verona - und lieh ihn umgehend wieder an den eigentlich abgebenden Verein aus.

Amrabat verbrachte noch ein halbes Jahr in Verona, seit August 2020 kickt er ununterbrochen für Florenz. Dort kommt der Marokkaner zwar zu regelmäßigen Einsätzen, eine Partie durchspielen darf er allerdings nur selten. In der laufenden Saison stand Amrabat bei 15 Spielen der Serie A 13-Mal im Kader, davon zehnmal in der Startelf. Dreimal wurde er eingewechselt, allerdings durfte er nur vier Partien über die volle Distanz absolvieren.

Insgesamt kommt Amrabat in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend auf 20 Einsätze, dabei gelangen ihm weder Tor noch Assists. Dafür kassierte der defensive Mittelfeldspieler sieben Gelbe Karten in der Serie A.

Getty

Neuer Klub für Sofyan Amrabat? Angebliches Treffen mit Jürgen Klopp

Die starken Leistungen von Sofyan Amrabat bei der WM 2022 in Katar sind auch anderen Klubs in Europa nicht verborgen geblieben. Noch spielt der Marokkaner für Florenz - doch wo spielt Amrabat in der Saison 2023/24? So gilt der FC Liverpool als möglicher neuerKlubdes Mittelfeldspielers und bekundete schon vor der WM Interesse.

Footmercato berichtete, es habe vor der Weltmeisterschaft ein Treffen zwischen Reds-Trainer Jürgen Klopp und der Entourage des Fiorentina-Stars gegeben. Dieses sei positiv verlaufen, und man habe sich darauf verständigt, die Gespräche nach der WM-Endrunde in Katar fortzusetzen.

Amrabats Berater Gianluca Nani bestätigte gegenüber Transferexperte Fabrizio Romano, dass sein Schützling aktuell schwer begehrt ist: "Natürlich bekomme ich viele Anrufe wegen Sofyan. Die ganze Welt hat gesehen, dass er der beste defensive Mittelfeldspieler der Weltmeisterschaft ist."

imago images

Alle bisherigen Klubs von Sofyan Amrabat