Marko Grujic: Galatasaray Istanbul im Rennen um Liverpool-Youngster

Galatasaray Istanbul ist Berichten zufolge an der Leihe von Marko Grujic vom FC Liverpool interessiert. Der Serbe spielte diese Saison für Hertha BSC.

Istanbul ist angeblich ins Rennen um Marko Grujic eingestiegen. Laut der Zeitung Takvim will der türkische Meister den Mittelfeldspieler auf Leihbasis an den Bosporus holen.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Dem Bericht zufolge ist der Serbe der absolute Wunschspieler von Startrainer Fatih Terim.

Marko Grujic: Galatasaray lockt mit der

Galatasaray kann dem Serben, der in der vergangenen Saison vom an ausgeliehen war, die Teilnahme an der Champions League bieten.

Die Berliner würden Grujic indes gerne behalten, auch zeigt aber offenbar Interesse. Eine feste Verpflichtung ist aber aufgrund des Preises in Höhe von 18 Millionen Euro für keinen der Vereine ein Thema. Grujics Vertrag beim FC Liverpool läuft bis zum Jahr 2023.