Transfergerücht: Werder Bremen hinter Liverpool-Spieler Marko Grujic her

Werder Bremen feilt kräftig am Kader für die kommende Saison. Ein Kandidat dabei ist Liverpools Marko Grujic, der zuletzt in Berlin spielte.

zeigt offenbar Interesse an Mittelfeldspieler Marko Grujic vom . Wie der Weser-Kurier berichtet, laufen die Gespräche wegen eines Transfers im Sommer. Werder und Grujic können sich demnach eine Zusammenarbeit gut vorstellen. In der abgelaufenen Saison war der 23-Jährige an den -Konkurrenten Berlin ausgeliehen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bei einem möglichen Transfer des Serben an die Weser wird ebenfalls ein Leihgeschäft angestrebt: Für zwei Jahre, so heißt es, will man ihn nach Bremen holen. Dabei setzen die Werderaner auch darauf, dass Jürgen Klopp als Fan der SVW-Spielweise unter Florian Kohfeldt gilt und Grujic darin womöglich eine noch bessere Entwicklung zutraut.

Werder Bremen: Marko Grujic auch bei Atletico und auf dem Zettel

Grujic überzeugte in der abgelaufenen Saison bei der Hertha und in 22 Bundesligaspielen kam er auf fünf Tore und eine Vorlage. Die Alte Dame möchte ihn daher gerne noch halten und ist dabei nicht chancenlos: Berater Fali Ramadani behauptete gegenüber dem Berliner Kurier , dass der Hauptstadtverein erster Ansprechpartner Grujics bleibe. Der spanische Top-Klub sowie Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt haben den Rechtsfuß ebenfalls auf dem Zettel.

Bis es zu einem Transfer kommt, kann es allerdings noch dauern: Der FC Liverpool und der Spieler wollen das Champions-League-Finale am Samstag abwarten, bevor eine Entscheidung gefällt wird. Grujics Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2023.