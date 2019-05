Mario Kempes: Messi ist egoistischer geworden, Ronaldo nicht

Argentinien-Legende Mario Kempes hat bei seinem Landsmann Lionel Messi eine Veränderung ausgemacht. Bei Ronaldo sieht er einen anderen Trend.

Mario Kempes, argentinischer Weltmeister von 1978, hat bei Lionel Messi eine Entwicklung zu einem egoistischeren Spieler in den vergangenen Jahren festgestellt, während er Cristiano Ronaldo eine selbstlosere Spielweise im Vergleich zu den ersten Jahren der Karriere attestierte.

"Zuerst habe ich in ihm einen Teamplayer gesehen. Aber jetzt erkenne ich, dass er egoistischer in seinen Aktionen ist", sagte Kempes AS. "Bei Cristiano ist es genau das Gegenteil: Er spielt jetzt mehr für die Mannschaft als für sich selbst", fügte er hinzu.

Kempes über Messi: "Denke, dass er etwas nachgelassen hat"

Als generelle Kritik am fünffachen Weltfußballer Messi wollte Kempes seine Anmerkungen aber nicht verstanden wissen. "Wenn Messi auf dem Platz steht, sollte man besser vorbereitet sein, denn du weißt als Gegenspieler nicht, wann er dich auseinandernehmen wird", sagte er. "Wir haben schon alles von ihm gesehen, auch wenn ich denke, dass er in letzter Zeit etwas nachgelassen hat", fügte Kempes hinzu.

Während viele Argentinier Messi wegen seiner Auftritte im Nationaltrikot kritisieren, hält Kempes am Barca-Star fest: "Wenn Sie mich fragen, mit wem ich gerne zusammenspielen würde, würde ich Messi sagen - denn ich habe schon mit Maradona gespielt", erklärte er.