AS Rom zeigt offenbar Interesse an Mario Götze - aber sticht Benfica die Roma aus?

Der nächste namhafte Klub meldet offenbar Interesse an Mario Götze an. Allerdings soll das Rennen um den PSV-Star schon entschieden sein.

Conference-League-Sieger AS Rom ist offenbar an der Verpflichtung von Mario Götze von der PSV Eindhoven interessiert. Allerdings ist die Roma im Werben um den 2014er Weltmeister womöglich zu spät dran.

Denn laut Record könnte der Transfer von Götze von Eindhoven zu Benfica Lissabon bereits am Montag über die Bühne gehen. Der Offensivspieler würde damit seinem bisherigen Trainer Roger Schmidt zum portugiesischen Topklub folgen.

Mario Götze ist heiß begehrt

Der Corriere dello Sport berichtete derweil am Sonntag von einem angeblichen Interesse von Jose Mourinhos AS Roma an Götze. Als Ablösesumme sind vier bis fünf Millionen Euro für den 30 Jahre alten Ex-Dortmunder und -Münchner im Gespräch. So hoch liegt seine Ausstiegsklausel. Götze hatte das 1:0-Siegtor im WM-Endspiel 2014 gegen Argentinien erzielt.

Er soll den Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan bei der Roma ersetzen, denn der Armenier wird voraussichtlich zu Inter Mailand wechseln.

Nach Informationen von GOAL und SPOX ist zudem auch AC Milan an Götze interessiert.