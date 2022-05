Mario Götze: Rui Costa lockt ihn wohl mit der "10" zu Benfica

Die Gerüchte um ein Interesse des portugiesischen Spitzenklubs Benfica Lissabon an Eindhovens Spielmacher Mario Götze halten sich hartnäckig. Die Record schreibt, dass Benfica Götze unbedingt in diesem Sommer verpflichten wolle. Ähnliche Berichte gab es bereits vor einigen Tagen.

Laut der Record wolle Rui Costa, Klublegende und seit Sommer 2021 Präsident von Benfica, den 29-jährigen Deutschen mit der legendären Rückennummer "10" ködern. Diese ist aktuell ohnehin vakant, zuletzt hatte sie der vergangenen Sommer nach Wolfsburg abgewanderte Luca Waldschmidt getragen.

Mario Götze offenbar Thema bei Benfica: Folgt er Roger Schmidt?

Mit einem Wechsel nach Lissabon würde Götze voraussichtlich Roger Schmidt folgen, der ihn auch in den letzten beiden Jahren in Eindhoven trainierte. Schmidt wird die PSV sicher verlassen und soll sich mit Benfica bereits seit längerem über ein Engagement ab der kommenden Saison einig sein.

Götze war 2020 von Borussia Dortmund nach Eindhoven gewechselt und konnte sich bei den Niederländern wieder stabilisieren. In der gerade abgelaufenen Saison waren dem Weltmeister von 2014 in wettbewerbsübergreifend 52 Einsätzen zwölf Tore und elf Vorlagen gelungen. Götzes Vertrag in Eindhoven läuft noch bis 2024.