Manchester United: Transfer von Wout Weghorst als Ersatz für Cristiano Ronaldo soll bevorstehen

Die Red Devils haben ihre Suche nach einem CR7-Nachfolger offenbar abgeschlossen. Wout Weghorst soll demnächst für sie auf Torejagd gehen.

WAS IST PASSIERT? Manchester United steht unmittelbar vor der Verpflichtung des ehemaligen Bundesligaspielers Wout Weghorst vom FC Burnley. Nach den Gerüchten um ein Interesse der Red Devils an dem Niederländer schreibt Transferexperte Fabrizio Romano, dass sich die Klubs mündlich auf einen Transfer Weghorsts im Januar verständigt hätten.

WAS IST DER HINTERGRUND? ManUnited ist auf der Suche nach einer Verstärkung für den Angriff, seitdem Cristiano Ronaldo den Klub vor wenigen Wochen verlassen hat. Mehrere Kandidaten wurden seitdem gehandelt, unter anderem Milan-Star Olivier Giroud. Das Rennen macht aber nun offensichtlich Weghorst.

Dieser ist aktuell noch von Burnley an Besiktas ausgeliehen. Laut Romano sollen die Türken drei Millionen Euro Entschädigung für das vorzeitige Ende des Weghorst-Engagements erhalten. Auf Leihbasis heuert der 30-Jährige dann auch bei United an. Einen Stolperstein gibt es laut Romano aber noch: Besiktas will erst einen Ersatz verpflichten, ehe es die finale Zustimmung gibt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison lief Weghorst in 18 Pflichtspielen für Besiktas auf. Dabei gelangen ihm neun Treffer und vier Vorlagen. Bei der Weltmeisterschaft in Katar kam er in vier Spielen zum Einsatz und erzielte bei der Halbfinal-Niederlage gegen Argentinien zwei Tore. Für Schlagzeilen sorgte er dabei, als er sich mit Albiceleste-Superstar Lionel Messi anlegte. Dieser bezeichnete Weghorst anschließend als "Idiot".

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Twitter/Besiktas

imago images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Weghorst spielte in der Jugend unter anderem für den FC Emmen und Heracles Almelo, ehe er bei AZ Alkmaar seinen Durchbruch schaffte. 2018 holte ihn der VfL Wolfsburg für 10,5 Millionen Euro in die Bundesliga. Burnley überwies für den Stoßstürmer im Januar 2022 17,5 Millionen Euro nach Niedersachsen, im Sommer folgte die Leihe nach Istanbul. Dort steht er noch bis 2025 unter Vertrag, wenngleich Besiktas eine Kaufoption besitzt.