WM 2022: Lionel Messi nennt Wout Weghorst "Idiot" nach Argentiniens Sieg gegen die Niederlande

Nach dem Sieg von Argentinien gegen die Niederlande hat sich Lionel Messi zu einer Verbalattacke Richtung Wout Weghorst hinreißen lassen.

WAS IST PASSIERT? Nach dem dramatischen WM-Viertelfinale zwischen den Niederlanden und Argentinien ist es zu einem kurzen Scharmützel zwischen Lionel Messi und Oranje-Stürmer Wout Weghorst gekommen.

WAS WURDE GESAGT? Messi stand in der Mixed Zone bei TyC Sports zum Interview bereit, als Weghorst an ihm vorbeilief. Messi blickte zu ihm und giftete: "Was guckst du so, du Idiot? Geh weiter, los." Ob Weghorst den Argentinier zuvor provozierte, ist unklar.

WAS IST DER HINTERGRUND? Weghorst hatte zuvor auf dem Spielfeld beinahe dafür gesorgt, dass Messi auch bei seiner letzten WM ohne Titel bleibt. Nach zwischenzeitlicher 2:0-Führung der Albiceleste brachte der frühere Wolfsburger Weghorst die Niederlande durch einen Doppelpack in die Verlängerung.

Nachdem dort keine weiteren Tore fielen, musste das Elfmeterschießen entscheiden. Nach Fehlschüssen von Virgil van Dijk und Steven Berghuis aufseiten der Holländer sowie von Enzo Fernández bei den Argentiniern setzten sich die Südamerikaner schließlich durch. Danach war vor allem Weghorst völlig aufgelöst und weinte minutenlang. Messi hingegen, der zuvor an beiden Treffern seines Teams beteiligt war, jubelte ausgelassen mit den Fans.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Argentinien trifft im Halbfinale am Dienstag auf Kroatien. Der Finalist von 2018 warf zuvor Brasilien ebenfalls im Elfmeterschießen aus dem Turnier und verhinderte somit ein Aufeinandertreffen der beiden südamerikanischen Erzrivalen.