Manchester United vor Leihe von Angreifer Wout Weghorst?

Nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo will United-Trainer Erik ten Hag einen Stürmer verpflichten. Die Wahl fällt wohl auf einen Ex-Wolfsburger.

WAS IST PASSIERT? Manchester United ist bei der Suche nach einem Stürmer offenbar fündig geworden. Wie The Athletic berichtet, führen die Red Devils mit Burnley Gespräche bezüglich einer Leihe von Wout Weghorst. Foot Mercato zufolge soll der Wechsel unmittelbar bevorstehen.

WAS IST DER HINTERGRUND? United sucht nach der Vertragsauflösung mit Cristiano Ronaldo nach einem Stürmer und sieht in Weghorst eine kurzfristige Hilfe für die Rückrunde.

WIE GEHT ES WEITER? Weghorst ist derzeit allerdings von Burnley an Besiktas verliehen. Der Klub aus Istanbul müsste einem Abbruch der Leihe somit zustimmen, ehe ManUnited den Deal mit Burnley abschließen kann.

Der Niederländer stand am Samstag beim 2:1-Sieg von Besiktas gegen Kasimpasa noch auf dem Platz und erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0. Beim anschließenden Jubel verabschiedete er sich mehr oder weniger bereits von den Fans.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 30-Jährige traf in der laufenden Saison achtmal in 16 Ligaspielen für Besiktas. Auch bei der WM in Katar bewies Weghorst seine Kaltschnäuzigkeit, als er im Viertelfinale gegen den späteren Weltmeister Argentinien doppelt traf. Seine zahlentechnisch beste Spielzeit hatte er 2020/21, als er für den VfL Wolfsburg in 34 Ligaspielen 20 Treffer erzielte.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Twitter/Besiktas