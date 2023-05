Manchester United bereitet offenbar Mega-Angebot für Mason Mount vor

Verlässt Mason Mount den FC Chelsea im Sommer? An Interessenten für den Mittelfeldmann mangelt es wohl jedenfalls nicht.

WAS IST PASSIERT? Manchester United bereitet angeblich ein Angebot für Mittelfeldspieler Mason Mount vom FC Chelsea vor. Einem Bericht der Daily Mail zufolge wollen die Red Devils rund 63 Millionen Euro für Mount auf den Tisch legen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mount soll es United-Trainer Erik ten Hag demnach sehr angetan haben. Der Niederländer würde eine Verpflichtung des 24-Jährigen daher wohl gerne möglichst bald eintüten.

Bei Chelsea läuft Mounts Vertrag zwar 2024 aus, die Ablöseforderung der Blues ist offenbar aber extrem hoch. So soll Chelsea für den englischen Nationalspieler einen Preis in Höhe von knapp 98 Millionen Euro im Sinn haben. United müsste sein Angebot also noch erheblich aufbessern.

Neben den Red Devils gelten indes auch der FC Liverpool und der FC Arsenal als stark an Mount interessiert. Auch der FC Bayern München wurde bereits mit ihm in Verbindung gebracht.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mount stammt aus Chelseas Nachwuchs, wurde nach zwei Leihgeschäften zur Saison 2019/20 fester Bestandteil der ersten Mannschaft.

In der laufenden Saison hat er bis dato 35 Pflichtspiele für die Londoner absolviert. Dabei gelangen ihm drei Tore und sechs Vorlagen.