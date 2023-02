FC Liverpool hat offenbar Interesse an Chelseas Mason Mount

Mason Mount könnte bei Chelsea ein Verkaufskandidat sein. Der FC Liverpool soll bereits Interesse am Mittelfeldstar anmelden.

WAS IST PASSIERT? Der FC Liverpool hat angeblich Mittelfeldspieler Mason Mount vom FC Chelsea als möglichen Neuzugang auf dem Zettel. Das berichtet die Daily Mail.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach sollen die Reds großes Interesse signalisieren, Mount im kommenden Sommer an die Anfield Road zu holen.

Bei Chelsea läuft der Vertrag des 24-jährigen Engländers im Juni 2024 aus, eine Verlängerung ist aktuell wohl nicht sehr realistisch. So soll Mount deutlich mehr Gehalt fordern, als die Blues ihm anbieten wollen.

Chelsea-Trainer Graham Potter sagte zwar zuletzt, dass er darauf hofft, dass Mount ein neues Arbeitspapier an der Stamford Bridge unterschreibt. Dennoch könnte der kommende Sommer die letzte Möglichkeit für die Londoner werden, noch eine hohe Ablösesumme für den englischen Nationalspieler zu erhalten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Chelsea-Eigengewächs Mount steht in der laufenden Saison meist in der Startelf. So kommt er bis dato auf 30 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm drei Tore und sechs Vorlagen gelangen.