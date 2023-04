Arsenal spricht mit Bayern-Kandidat Mason Mount

Neben West Hams Declan Rice haben die Gunners einen weiteren englischen Nationalspieler für das Mittelfeld im Visier.

WAS IST PASSIERT? Der FC Arsenal zeigt Interesse an Mason Mount vom Premier-League-Rivalen FC Chelsea. Nach Informationen von GOAL und SPOX hat es erste Gespräche wegen eines Transfers des Mittelfeldspielers gegeben. Dabei ging es darum, ob Mount sich einen Transfer zum Tabellenführer vorstellen könnte. Der 24-Jährige wurde in den vergangenen Wochen auch beim FC Bayern als Neuzugang gehandelt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mount ist auf der Insel ein begehrter Mann. Sein Vertrag bei Chelsea läuft 2024 aus und die Verhandlungen wegen einer Verlängerung sind bislang gescheitert. Vor allem der FC Liverpool wurde bisher mit dem WM-Teilnehmer in Verbindung gebracht. Auch Newcastle United und die beiden Spitzenklubs aus Manchester haben Mount im Visier.

Besagte Gerüchte um den vielseitigen Offensivspieler und die Bayern tauchten kurz nach dem Wechsel von Ex-Chelsea-Trainer Thomas Tuchel zum deutschen Rekordmeister auf. Bestätigt ist ein Interesse des FCB allerdings nicht.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Mount spielt seit 2005 bei Chelsea und ist ein echtes Eigengewächs. Nach erfolgreichen Ausleihgeschäften zu Vitesse Arnheim und Derby County schaffte er bei Chelsea 2019 den Sprung in den Profikader. Beim Titelgewinn in der Champions League zwei Jahre später war er einer der Schlüsselspieler von Thomas Tuchel.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

imago images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison läuft es für den 24-Jährigen nicht rund. Nur 7 seiner 24 Einsätze in der Premier League absolvierte er über die vollen 90 Minuten. Dabei erzielte Mount drei Tore und lieferte zwei Assists. Bei der Weltmeisterschaft in Katar stand er für die Three Lions in vier Partien auf dem Rasen.