Letzter Versuch: Chelsea will Mason Mount wohl doch noch von Vertragsverlängerung überzeugen

Mason Mount denkt offenbar über einen Abschied vom FC Chelsea nach. Nun will der Klub ihn offenbar mit einem finalen Angebot doch noch halten.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea will angeblich im Vertragspoker mit Mason Mount eine Entscheidung herbeiführen. Einem Bericht von ESPN zufolge werden die Blues dem englischen Nationalspieler in Kürze ein finales Angebot zur Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags vorlegen. Sollte Mount der Offerte nicht zustimmen, wird er den Klub im Sommer verlassen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Seit Anfang Februar gibt es dem Bericht zufolge keine Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Klub und Spieler.

Um einen ablösefreien Abgang von Mount zu verhindern, wäre Chelsea gezwungen, den Offensivspieler nach der Saison zu verkaufen.

WIE GEHT ES WEITER? Aus England gibt es laut ESPN Interesse von Liverpool, Manchester City und Manchester United.

Auch der FC Bayern München wurde zuletzt beim Thema Mount ins Gespräch gebracht. Unter dem aktuellen Bayern-Coach Thomas Tuchel glänzte Mount bei den Blues; er gilt als einer der Lieblinge des deutschen Übungsleiters.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der aktuellen Saison kommt Mount in 24 Liga-Spielen auf drei Tore und zwei Vorlagen. 20-mal stand er in der Startelf der Blues.

Für England machte Mount bislang 36 Länderspiele, in denen ihm fünf Tore gelangen.