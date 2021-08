Mainz 05 erkämpft umjubelten Überraschungssieg gegen RB Leipzig - das Spiel in der TICKER-Nachlese

Dem 1. FSV Mainz 05 ist am 1. Spieltag der Bundesliga eine Überraschung gelungen. Die Rheinhessen schlugen RB Leipzig mit 1:0. Die TICKER-Nachlese.

Der FSV Mainz 05 hat dem Corona-Chaos eindrucksvoll getrotzt und RB Leipzigs neuem Trainer Jesse Marsch das Ligadebüt mit einem Überraschungscoup verdorben. Nach turbulenten Tagen setzte sich das von zahlreichen coronabedingten Ausfällen gebeutelte Rumpfteam der Rheinhessen dank eines leidenschaftlichen Auftritts mit 1:0 (1:0) gegen den Vizemeister durch.

Der Mainzer Kapitän Moussa Niakhate (13.) belohnte die beherzte Leistung der Mannschaft von Trainer Bo Svensson - und verpasste Marsch, Nachfolger von Julian Nagelsmann, bei seinem ersten Spiel in der Bundesliga einen herben Dämpfer. Nach dem Stotterstart von Meister Bayern München schafften es die Sachsen nicht, gleich zum Saisonauftakt ein Zeichen im Titelkampf zu setzen.

Mainz 05 - RB Leipzig 1 :0 (1:0) Tore 1:0 Niakhate (13.) Aufstellung Mainz 05 Zentner - Hack, Bell, Niakhate - Widmer, Tauer (86. Fürstner), Barreiro, Aaron - J.-S. Lee (90.+1 Kilian) - Nebel (90. Rösch), Burkardt Aufstellung RB Leipzig Gulacsi - Mukiele (82. Brobbey), Orban, Simakan, Angelino - T. Adams (64. Sabitzer), Kampl - Forsberg, A. Haidara (64. Hwang), Nkunku (64. Szoboszlai) - Silva Gelbe Karten Nebel (48.) - Kampl (7.), Sabitzer (80.)

Fazit | Mainz dagegen reitet trotz der Corona-Problematik unter der Woche auf der Erfolgswelle der Rückrunde weiter, die Nullfünfer zeigten vor allem defensiv eine klasse Leistung. Allen voran Kapitän Niakhate, der zudem den goldenen Treffer des Nachmittags erzielte. Die Rheinhessen starten damit mit viel Euphorie in diese Spielzeit. Die Mainzer müssen am Samstag zum VfL Bochum.

Fazit | Ganz bitteres Debüt für Jesse Marsch auf der Leipziger Trainerbank. Die Gäste wirkten erst nach der ersten Trinkpause in der 25. Minute so richtig im Spiel, kamen über 90 Minuten aber gerade mal auf zwei Schüsse auf das Mainzer Tor. Am Ende war es ein defensiver Lapsus, der die Begegnung entschied - und die Sachsen im Meisterschaftsrennen schon jetzt ins Hintertreffen geraten lässt. Leipzig spielt am kommenden Freitag gegen den VfB Stuttgart.

90+7' | Dann ist Schluss! Mainz schlägt Leipzig zum Auftakt mit 1:0!

90+5' | Angelino! Sabitzer sucht den Spanier von links auf Höhe des kurzen Pfostens, dessen Kopfball aus acht Metern geht aber knapp über das linke Lattenkreuz.

90+2' | Die Nachspielzeit läuft bereits, sechs Minuten werden nachgespielt.

90+1' | Dritter Wechsel bei Mainz: Kilian kommt für die Innenverteidigung, Lee geht als Stürmer vom Rasen.

90' | Mainz nimmt mit dem nächsten Wechsel Zeit von der Uhr: Youngster Nebel geht, Romario Rösch gibt sein Bundesliga-Debüt.

88' | Zentner packt zu! Der Keeper pflückt eine Angelino-Flanke von links sicher aus der Luft, zwei Minuten plus Nachspielzeit sind noch zu gehen.

86' | Die Mainzer tauschen dann doch mal: Stephan Fürstner, vor Saisonbeginn eigentlich zur Mainzer Reserve gewechselt, kommt für den ausgepumpten Tauer, der ein klasse Spiel gemacht hat.

85' | ORBAN! Szoboszlai schlägt eine klasse Ecke von rechts auf den kurzen Pfosten zu Orban, der es per Kopf aus sieben Metern probiert. Sein Versuch geht Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

84' | Hwang versucht es auf der linken Seite mal mit einem Dribbling, bleibt aber sofort an Aaron Martin hängen. Immerhin Eckball für die Sachsen.

80' | Eine Szene bezeichnend für das Spiel! Forsberg setzt einen Freistoß aus 25 Metern zentraler Position in die Mauer, anschließend dribbelt sich Niakhate im Konter alleine nach vorne. Der Verteidiger wird dann taktisch von Sabitzer zu Boden gerissen - der Österreicher sieht Gelb.

78' | Die Mainzer scheinen in der Formation bleiben zu wollen, auch wenn vor allem Tauer am Limit zu sein scheint. Svensson macht nun doch keine Anstalten zu wechseln.

76' | Die Mainzer jubeln wie bei einem Tor auf der Gegenseite - und dabei grätscht Hack nur in den Ball! Mukiele zeiht vom rechten Sechzehnereck flach ab und hat das lange Eck im Visier, Hack grätscht aber in den Schuss und klärt unter dem Jubel der Fans zum Eckball.

74' | Kurze Ekstase in Mainz, dann pfeift Schiedsrichter Siebert die jubelnden Nullfünfer aber zurück! Nach einem Eckball von der rechten Seite trifft Bell den Ball am langen Pfosten perfekt aus neun Metern volley und schweißt im kurzen Eck ein, der Eckball soll aber über der Torauslinie gewesen sein.

72' | Bo Svensson hält weiter an seiner Startelf fest, die konditionell dieses Tempo über 90 Minuten fast gar nicht gehen kann. Die Rheinhessen beeindrucken bisher aber auf ganzer Linie.

70' | Die Schlussphase in Mainz bricht an, die Nullfünfer spielen nach wie vor mutig nach vorne und igeln sich nicht hinten ein. Erleben wir die erste Überraschung der Spielzeit?

68' | Nun gehts aber erstmal in die Trinkpause, beide Mannschaften regenerieren sich vor der Schlussphase nochmal. Im ersten Durchgang war Leipzig danach dominanter. Ein gutes Omen für die Sachsen?

66' | Auch auf Mainzer Seite machen sich die erste Wechselspieler bereit, die Nullfünfer haben allerdings nur ein erweitertes U23-Personal zur Verfügung. Mal schauen, wem Bo Svensson sein Vertrauen schenkt.

64' | Leipzig tauscht direkt dreimal: Szoboszlai gibt sein Bundesliga-Debüt und ersetzt Nkunku, Sabitzer ersetzt Adams und Haidara verlässt den Rasen für Hwang.

62' | Bringt ein Standard den Leipzigern Glück? Hack grätscht Mukiele auf der rechten Seite um, der Ball liegt nahe der Außenlinie bereit.

60' | Leipzig ist nun wieder aktiver, hat sich nach kurzer Eingewöhnungsphase wieder in die Mainzer Hälfte gespielt. Drückend ist das nicht, dennoch sind die Sachsen wieder besser unterwegs.

58' | Simakan mit dem nächsten Abschluss! Mukiele bedient den Innenverteidiger mal flach vom rechts kurz vor dem Fünfer, wo Simakan den Ball aus sieben Metern aber über die Querlatte setzt.

56' | Wenn etwas nach vorne geht bei den Leipzigern, dann ist es über links. Angelino und Forsberg haben dort viel Platz, die Hereingaben sind aber noch zu unpräzise.

54' | Jesse Marsch sucht schon die ersten Wechseloptionen auf der Bank, der US-Amerikaner wird gleich seine ersten Spieler wohl austauschen. So kann es zumindest nicht weitergehen.

52' | Mainz erwischt wie schon im ersten Durchgang den besseren Start, die Nullfünfer können sivch wieder aus der Leipziger Umklammerung befreien. Der Vize-Meister kann seine spielerische Überlegenheit nach wie vor nicht auf den Rasen bringen.

50' | Nächste Chance für Mainz! Niakhate rückt überraschend auf die rechte Seite und sucht Nebel flach am kurzen Pfosten, der 19-Jährige scheitert mit seiner Direktabnahme vom rechten Fünfereck im kurzen Eck an Gulacsi.

48' | Auch Nebel ist nach einem taktischen Foul an Adams nun verwarnt, der Mittelfeldspieler war gegen den US-Nationalspieler deutlich zu spät gekommen.

46' | Weiter gehts, beide Teams verzichten zur Pause auf Wechsel.

Halbzeit | Das Team von Jesse Marsch hat noch 45 Minuten, um die erste Enttäuschung dieser Spielzeit abzuwenden. Die Sachsen wirkten vom überraschenden 0:1 ein wenig geschockt, einzig Angelino hatte über links ein paar gute Offensivaktionen. Die Leipziger können immerhin hoffen, dass den Mainzern aufgrund der Corona-Fälle irgendwann die Puste ausgeht.

So haben wir uns das sicherlich nicht vorgestellt.



Mit einem Rückstand geht's in die Kabine. #M05RBL pic.twitter.com/qFRBaT2M1q — RB Leipzig (@DieRotenBullen) August 15, 2021

Halbzeit | Mainz führt nach 45 Minuten durchaus verdient mit 1:0, auch wenn der Leipziger Druck kurz vor der Pause ein wenig zunahm. Die Nullfünfer gingen nach einem Fehler Mukieles in Führung, vor allem im Zentrum um Tauer, Barreiro und Nebel agieren die Rheinhessen aber sehr sicher und lassen Leipzig kaum mal eine Chance.

45+2' | Leipzig reißt nun die Ballaktionen an sich, lässt Mainz kaum aus der eigenen Hälfte. Jesse Marsch wirkt an der Seitenlinie deutlich zufriedener.

45' | Die Nachspielzeit im ersten Durchgang wird angezeigt, drei Minuten werden nachgespielt.

43' | Die Mainzer stehen nun deutlich tiefer als in der Anfangsphase, Leipzig macht nochmal mächtig Druck. Das ist alles noch nicht torgefährlich, die Schlinge um den Mainzer Strafraum ist aber enger gezogen.

41' | Forsberg probiert es links mit einer Flanke, wird aber von Hack geblockt. Auch der Schwede ist bis dato eher blass.

39' | Kurze Verschnaufpause auf Leipziger Seite, die nach ein paar guten Flügelläufen von Angelino nun wieder schwerer durchkommen. Mainz verschiebt gegen den Ball wieder besser.

37' | Der Standard bringt keine Gefahr, auf der Gegenseite sind die Leipziger nun deutlich aktiver im Spiel nach vorne. Scheinbar scheinen sich die Gäste nach dem Rückstand langsam gefangen zu haben.

35' | Gute Freistoßsituation für Mainz! Burkardt wird von Angelino in der Nähe des rechten Sechzehnerecks gelegt. Leipzig sollte bei Standards besonders wachsam sein.

33' | Angelino kommt erneut auf links an die Grundlinie, erneut klären die Mainzer aber gut. Diesmal nimmt Andre Silva den Ball aber mit der Fußspitze noch auf, setzt ihn aus der Nähe des Elfmeterpunkts aber knapp über das rechte Lattenkreuz.

31' | Angelino mit der nächsten Flanke von links, diesmal hat Bell aber den Kopf dazwischen. Leipzig verteidigt nach wie vor enorm souverän.

29' | Riesengrätsche von Tauer! Zunächst rutscht dem Mittelfeldspieler ein Pass von Kampl durch, sodass Nkunku links im Strafraum sträflich frei ist. Der Franzose zieht an Hack vorbei nach innen und hat nur noch Zentner vor sich, bis Tauer von der Seite reingegrätscht kommt und den Leipziger sauber vom Ball trennt.

27' | Leipzig bekommt außer langen Bällen kaum mal etwas ins letzte Mainzer Spielfelddrittel, auch das Pressing der Sachsen funktioniert nicht wirklich gut. Mal schauen, ob die Gäste das Ruder vor der Pause noch herumreißen können.

25' | Schiedsrichter Siebert bittet zur Trinkpause, Svensson nimmt vor allem seine Defensivspieler in die Pflicht. Jesse Marsch dagegen hat eine Taktiktafel in der Hand und will die gesamte Mannschaft neu ausrichten.

23' | Angelino beschwert sich bei Schiedsrichter Siebert, die Leipziger wirken angefressen. Mit so viel Gegenwehr hatte der Vize-Meister sicherlich nicht gerechnet.

21' | Nebel mit dem nächsten langen Freistoß von rechts links in den Leipziger Sechzehner, erneut findet der Youngster aber keinen Abnehmer. Dennoch: Die Mainzer Führung ist durchaus verdient.

19' | Die Leipziger Reaktion auf den Gegentreffer bleibt erstmal aus, Mainz verteidigt das hohe Tempo der Sachsen bisher sehr gut. Das Team von Bo Svensson ist auf dem Niveau der Vorsaison unterwegs.

17' | Das Tempo in der Anfangsphase ist hoch, Mainz spielt angesichts der Corona-Situation mit viel Herz und Emotionen. Für Jesse Marsch und seine Mannschaft ist das ein ganz unangenehmer Prüfstein.

15' | Niakhate erzielt damit seinen dritten Treffer in den vergangenen beiden Partien gegen die Leipziger, die sich viele Fragen stellen müssen. Denn auch der Eckball entstand nur, weil Kampl bei einem Klärungsversuch Simakan am Kopf getroffen hatte.

13' | Was ein Defensiver Lapsus von Mukiele! Nach einem Eckball von links blockt der Leipziger Außenverteidiger zunächst einen Kopfball von Hack gut im rechten Eck, sein Klärungsversuch kommt als Bogenlampe am linken Pfosten aber direkt bei Niakhate herunter. Der Innenverteidiger schiebt aus kurzer Distanz ein.

11' | Auf der Gegenseite schlägt Nebel einen Freistoß von der rechten Seite an den langen Pfosten, findet dort aber keinen Abnehmer. Beiden Teams fehlt im Spiel nach vorne noch die Präzision.

9' | Angelino sucht mit der ersten Flanke von links Andre Silva im Zentrum, die Hereingabe des Spaniers ist aber zu ungenau. Leipzig kommt im Spiel nach vorne noch nicht in den Tritt.

7' | Kampl hat nach sieben Minuten den ersten Eintrag im Notizbuch des Unparteiischen sicher, nachdem er gegen Nebel ein wenig zu gekommen ist.

5' | Doppelchance für die Nullfünfer! Nach einer Flanke von links durch Aaron Martin ist es Lee, der aus acht Metern linker Position zum Flugkopfball ansetzt. Der Südkoreaner nickt den Ball an den kurzen Pfosten, Aaron Martins Nachschuss von der linken Fünferecke landet am Außennetz.

3' | Die Leipziger sind erwartungsgemäß die spielbestimmende Mannschaft, schaffen es im Spiel nach vorne aber noch nicht, Mainz unter Druck zu setzen. Beide Teams scheinen sich im Spiel nach vorne viel vorgenommen zu haben.

1' | Los gehts! Der Ball rollt in Mainz!

Vor Beginn | Beide Mannschaften legen spontan eine Schweigeminute für den heute morgen verstorbenen Gerd Müller ein. Die Bayern-Legende wurde 75 Jahre alt.

Vor Beginn | Schiedsrichter der heutigen Partie ist Daniel Siebert, seine Assistenten an den Seitenlinien sind Lasse Koslowski und Martin Thomsen. Vierter Offizieller ist Philipp Hüwe. An den Video-Monitoren begrüßen wir heute Bastian Dankert.

Vor Beginn | Sein Gegenüber Bo Svensson hat derweil andere Sorgen: Der Däne muss nach einem Corona-Fall im Team-Umfeld erst einmal schauen, welche Akteure nach einer kurzzeitigen Trainingspause ihm überhaupt vollständig zur Verfügung stehen: "Wir werden Spieler auf dem Platz, die alles raushauen werden. Wenn Fans ihren Stadionbesuch davon abhängig machen würden, wer auf dem Platz steht, wären sie hier falsch." Die Mainzer treffen übrigens auf einen alten Bekannten: Achim Beierlorzer ist zurück an der Leipziger Seitenlinie, wenn auch als Co-Trainer.

Vor Beginn | Jesse Marsch, der gemeinsam mit Pellegrino Matarazzo der zweite Trainer mit US-Staatsbürgerschaft in der Liga ist, will vor allem eine taktisch disziplinierte Leistung seiner Mannschaft zum Auftakt sehen: "Wir fokussieren uns voll auf uns und unser Spiel. Am Ende ist entscheidend, dass wir bereit sind für eine gute Leistung und den Gegner nicht unterschätzen, egal was passiert. Mehr Informationen über den Gegner sind grundsätzlich natürlich besser. Aber wenn wir zu viel darüber nachdenken, was beim Gegner passiert, verlieren wir den Fokus auf uns. Die Konzentration auf uns ist jetzt das Wichtigste."

Vor Beginn | Mainz holte mit Anton Stach einen U21-Europmaiester für das Zentrum und ließ sich diesen 3,5 Millionen Euro kosten, ansonsten wurden nur für den Schweizer Nationalspieler Silvan Widmer (2,5 Millionen Euro) eine Ablöse fällig. Jae-sung Lee verstärkt die Offensive, Anderson Lucoqui ist eine Option für hinten links.

So so so SO fett, dass ihr wieder da seid! 😍🤩 #mainz05 #M05RBL pic.twitter.com/W0ZPNkkuWu — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) August 15, 2021

Vor Beginn | Etwas mehr als 91 Millionen Euro haben die Leipziger in ihren Kader investiert, gleichzeitig durch die Verläufe von Upamecano und Konate aber alleine schon mehr als 80 eingenommen. Größter Neuzugang ist Offensivmann Andre Silva für 23 Millionen Euro, in der Innenverteidigung sollen Josko Gvardiol und Mohamed Simakan die Rollen ihrer prominenten Vorgänger füllen.

Vor Beginn | Jesse Marsch vertraut dagegen der Formation, die in Sandhausen zum Pokal-Auftakt ein 4:0 erspielte. Der US-Amerikaner scheint frühzeitig seine Startformation gefunden zu haben.

Vor Beginn | Im Vergleich zum 10:9 im Elfmeterschießen im Pokal gegen den SV Elversberg tauscht Bo Svensson auf fünf Positionen. Hack ersetzt St. Juste in der Dreierkette, auf der linken Außenbahn beginnt Aaron Martin für Lucoqui. Im Zentrum beginnt Tauer für Kohr, offensiv wird Boetius durch Nebel ersetzt. Im Sturm beginnt Lee an Stelle von Szalai.

Vor Beginn | Der Großteil der Bundesligisten hat seine Premiere schon absolviert, heute treffen in Mainz mit Bo Svensson und Jesse Marsch aber zwei Trainer aus der Red-Bull-Akademie aufeinander. Für Marsch ist es das Bundesliga-Debüt - gelingt ihm der Sieg gegen die Überraschungsmannschaft der Rückrunde?

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 1. Spieltages zwischen Mainz 05 und RB Leipzig.

Das ist die Aufstellung von Mainz 05:

Zentner - Hack, Bell, Niakhate - Widmer, Tauer, Aaron, Nebel, Barreiro - Burkardt, J.-S. Lee

RB Leipzig setzt auf folgende Aufstellung:

Gulacsi - Mukiele, Orban, Simakan, Angelino - T. Adams, Kampl, Forsberg, A. Haidara, Nkunku - Silva

RB Leipzig zu Gast bei Mainz 05 heute im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie

Der 1. FSV Mainz 05 gewann nur 2 von 10 Bundesligaspielen gegen RB Leipzig (2 Remis, 6 Niederlagen), beide allerdings zu Hause. Auch das letzte Aufeinandertreffen der beiden Clubs war ein Heimspiel der Mainzer, welches sie mit 3-2 gewinnen konnten.

Wie im Vorjahr treffen der 1. FSV Mainz 05 und RB Leipzig direkt am 1. Bundesliga-Spieltag der Saison aufeinander, damals gewann Leipzig zu Hause 3-1. Für beide war es ein richtungsweisender Saisonbeginn: Während Leipzig nachfolgend nur 2 Spiele in der Hinrunde verlor, konnte Mainz nur ein einziges gewinnen.

Der 1. FSV Mainz 05 verlor 5 seiner letzten 6 Auftaktspiele in der Bundesliga (1 Sieg) – zuvor blieben die Mainzer noch 7-mal in Serie am 1. BL-Spieltag ungeschlagen (4 Siege, 3 Remis). Ihren letzten Auftaktsieg feierten die Mainzer in der Saison 2018/19 gegen den VfB Stuttgart (1-0).

Der 1. FSV Mainz 05 spielte in der Vorsaison der Bundesliga die beste Rückrunde ihrer Vereinsgeschichte (32 Punkte), eingeläutet von einem 3-2 Heimsieg gegen RB Leipzig. Die Mainzer holten in der Rückrunde zudem 25 Punkte mehr als in der Hinrunde und stellten damit einen neuen Bundesligarekord auf.

Der 1. FSV Mainz 05 traf in jedem der letzten 10 Bundesligaspiele. Das gelang ihnen im Oberhaus zuvor zuletzt von Oktober 2018 bis Januar 2019, als die Mainzer in 11 Spielen in Folge trafen.

RB Leipzig gewann nur 1 der vergangenen 6 Bundesliga-Spiele (2 Remis, 3 Niederlagen) und blieb in den letzten 3 Bundesliga-Spielen 2020/21 sieglos (1 Remis, 2 Niederlagen) – 4 sieglose BL-Spiele in Folge wären für die Sachsen eingestellter Negativ-Rekord im Oberhaus (zuletzt im Herbst 2019).

RB Leipzig kassierte in jedem der vergangenen 3 Bundesliga-Spiele mindestens 2 Gegentore (7 insgesamt) – das ist eingestellter Negativrekord für die Sachsen im Oberhaus und war ihnen zuvor nur von Mai bis August 2017 unter Ralph Hasenhüttl passiert.

Verteidiger Moussa Niakhaté erzielte 3 der letzten 6 Bundesligatreffer des FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig. Beim letzten Aufeinandertreffen mit Leipzig gelang dem Franzosen sein erster und bislang einziger Doppelpack in der Bundesliga und er wurde zum Matchwinner der Mainzer (3-2).

Bo Svensson holte aus seinen ersten 20 Bundesligaspielen mit dem 1. FSV Mainz 33 Punkte, kein anderer Mainz-Coach zuvor mehr als 27 (Martin Schmidt und Thomas Tuchel).

Nach Ralph Hasenhüttl, Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann ist Jesse Marsch der 4. Cheftrainer von RB Leipzig seit dem Bundesliga-Aufstieg 2016 – nur Nagelsmann feierte bei seiner BL-Premiere für die Sachsen einen Sieg (4-0 bei Union Berlin, dazu 1 Remis und 1 Niederlage).

RB Leipzig zu Gast bei Mainz 05 heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Bundesliga

Andre Silva ist der Königstransfer von RB Leipzig in diesem Sommer. Der Torjäger ist genau der Spielertyp, der dem Team in der Vorsaison gefehlt hat.

Alle reden über Lionel Messi und dessen spektakulären Wechsel zu Paris St. Germain - doch für Andre Silva bleibt ein anderer die Nummer eins. "Cristiano Ronaldo steht über allen Fußballern dieser Welt", sagte der Portugiese über seinen Landsmann: "Wenn ich irgendwann auch nur ansatzweise so erfolgreich bin wie er, würde mich das sehr stolz machen. Ich versuche aber, meinen eigenen Weg zu gehen."

Und dieser Weg führte ihn im Sommer zu RB Leipzig. Hier will Silva, der bei der EM nur Bankdrücker war, den nächsten Schritt Richtung Weltklasse machen. Anfangen will er damit beim ersten Saisonspiel am Sonntag (15.30 Uhr) beim aufgrund von Corona ersatzgeschwächten FSV Mainz 05. "Man soll sich keine Grenzen setzen, sondern immer versuchen, das Bestmögliche zu erreichen", sagte der 25-Jährige. Er habe "große Ambitionen" und wolle sich "als Sportler und Mensch weiterentwickeln".

Nicht wenige Experten meinen, dass Silva genau der Spielertyp ist, der RB in der Vorsaison bei der am Ende erfolglosen Titeljagd gefehlt hatte. Die 23 Millionen Euro Ablöse an Eintracht Frankfurt könnten gut angelegtes Geld sein. Seit dem Weggang von Timo Werner fehlte vorne ein Knipser, der 20 Tore und mehr garantiert. Einer, der aufgrund seiner Torgefährlichkeit die Gegenspieler bindet und dadurch Räume schafft. Einer, der auch aus Halbchancen eiskalt zuschlagen kann. Ein solcher Spieler will Silva auch im RB-Trikot sein. Die 28 Saisontore 2020/21 für Frankfurt sind für ihn der Richtwert. "Vor 28 Toren liegt ganz, ganz viel Arbeit", betonte Silva zwar, "aber meine Denkweise ist, dass es keine Limits gibt."

In der Vorbereitung lief es aber noch nicht rund. Dem Portugiesen fehlt es nach seinem verspäteten Einstieg aufgrund der EM noch an Bindung zu den neuen Kollegen. Auch die Automatismen sitzen noch nicht perfekt. Weder in den Testspielen noch beim Erstrundensieg im DFB-Pokal beim SV Sandhausen (4:0) gelang Silva ein Tor. Trainer Jesse Marsch bereitet das keine Sorgen, weil sein Starstürmer "sehr fleißig und intelligent" sei. Die Erfolgserlebnisse seien nur eine Frage der Zeit, versicherte der US-Amerikaner: "Aber klar ist auch, er muss bei uns noch ein bisschen was lernen." Das RB-typische Pressing ist etwas anders die Spielweise der Frankfurter. Außerdem hat er in Leipzig keinen Filip Kostic, der ihm die Bälle zentimetergenau in den Fuß oder auf den Kopf flankt. Und anders als in der portugiesischen Nationalmannschaft gibt es bei RB keinen Ronaldo, der alle überstrahlt. In Leipzig ist Silva der Star - und der muss liefern.

