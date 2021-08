Der erste Spieltag startet für den FSV Mainz 05 mit RB Leipzig als Gegner. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im TV und via LIVE-STREAM.

Der sehnsüchtig herbeigewünschte erste Bundesligaspieltag ist in vollem Gange. Für den 1. FSV Mainz 05 wartet der erste Spieltag direkt mit einem Kracher auf. In der MEWA-Arena empfangen die Männer aus Rheinland-Pfalz am Sonntag um 15:30 Uhr RB Leipzig .

1. FSV Mainz 05 vs. RB Leipzig: Goal liefert alle Informationen zur Live-TV-Übertragung und zum LIVE-STREAM des ersten Bundesligaspieltags. Außerdem können hier circa eine Stunde vor Anpfiff der Partie die Aufstellungen des Bundesligamatches betrachtet werden.

1. FSV Mainz 05 vs. RB Leipzig heute live sehen: Das Spiel der Bundesliga im Überblick

1. FSV Mainz 05 vs. RB Leipzig heute live: Die Bundesliga heute live im TV verfolgen

Sonntagsspiel der ersten Bundesliga: Der Spieltag am Sonntag kann nicht im Free-TV verfolgt werden. Die exklusiven Übertragungsrechte für Sonntagspartien der deutschen Fußball Bundesliga konnte sich in dieser Spielzeit DAZN sichern.

Auch das Auftaktspiel der 05'er gegen die von Jesse Marsch betreuten Leipziger kann ausschließlich beim Münchner Streamingdienst verfolgt werden. Wir erklären Euch, wie genau das funktioniert.

1. FSV Mainz 05 vs. RB Leipzig heute live im TV: DAZN zeigt das Auftaktspiel live

Los geht es um 15:30 Uhr auf DAZN 1 (TV). Um die Partie live und in HD auf DAZN sehen zu können, benötigt Ihr jedoch ein Abo bei dem Anbieter. Für Neukunden bietet DAZN die Möglichkeit eines kostenlosen Probemonats.

Wenn Ihr das Angebot sowie die zahlreichen LIVE-Events auf DAZN für gut befindet und deshalb dabei bleiben wollt, räumt Euch DAZN sogar ein monatliches Kündigungsrecht ein. Um den Probemonat zu starten, könnt Ihr einfach auf diesen Link klicken und gelangt zum Angebot auf der offiziellen Homepage von DAZN .

Zudem liefern wir Euch auch noch eine Übersicht der Übertragung.

1. FSV Mainz 05 vs. RB Leipzig heute live auf DAZN: Die Übertragung auf DAZN in der Übersicht

Übertragungsbeginn: 15:00 Uhr

15:00 Uhr Anpiff: 15:30 Uhr

15:30 Uhr Sender: DAZN 1

DAZN 1 Moderator : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte : Ralph Gunesch

1. FSV Mainz 05 vs. RB Leipzig heute live: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM verfolgen

Auch die Übertragung im Internet ist via DAZN möglich. Möchtet Ihr das Auftaktmatch der Mainzer gegen Leipzig heute live auf Eurem Tablet, Laptop oder Handy streamen, so bietet euch DAZN dazu die Möglichkeit.

1. FSV Mainz 05 vs RB Leipzig: Das Spiel der Bundesliga heute live streamen mit DAZN

Verfügt man bereits über eine DAZN-Mitgliedschaft, so könnt Ihr einfach die zugehörige App auf eurem Device installieren und könnt anschließend das Spiel live auf dem jeweiligen Endgerät verfolgen. Die Übertragung ist genau die gleiche wie im Fernsehen bei DAZN 1.

Zudem könnt Ihr das Programm von DAZN einsehen, wenn Ihr wissen wollt, was heute sonst noch so geboten ist.

1. FSV Mainz 05 vs. RB Leipzig heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellung

1. FSV Mainz 05 vs. RB Leipzig: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Seid Ihr gerade nicht zuhause oder verfügt nicht mehr über ausreichend Datenvolumen um die Partie live zu streamen, bietet euch Goal die Möglichkeit das Spiel im LIVE-TICKER zu verfolgen. Hier geht es direkt zum kostenlosen Goal LIVE-TICKER .

1. FSV Mainz 05 vs. RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 1. Bundesliga im Überblick

1. FSV Mainz 05 vs. RB Leipzig heute ... ...live im TV DAZN 1 ... im LIVE-STREAM DAZN ... im LIVE-TICKER Goal

1. FSV Mainz 05 vs. RB Leipzig: Die Opta-Fakten zum Spiel