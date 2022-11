Luis Suárez vor Transfer in die USA: "Sein Plan ist es, in der MLS zu spielen"

Mit acht Toren in 16 Spielen war Suárez' Nacional-Rückkehr eine Erfolgsgeschichte. Nun will der Torjäger in die USA wechseln.

WAS IST PASSIERT? Luis Suárez hat dem brasilianischen Traditionsverein Gremio eine Absage erteilt und strebt nach der Weltmeisterschaft in Katar einen Transfer in die MLS an. Das erklärte Gremios Präsident Alberto Guerra im Rahmen einer Pressekonferenz.

WAS WURDE GESAGT? Guerra erläuterte: "Wir haben einen Vorschlag gemacht, der bereits abgelehnt wurde. Suárez war dankbar, denn es war ein ernsthaftes Angebot, aber sein Plan ist es, in der MLS zu spielen. Unser Vorschlag war besser als der aus der MLS, aber er hat dieses Projekt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Suárez wechselte nach seinem ablösefreien Abgang von Atlético im Sommer ablösefrei zu seinem Jugendklub Nacional zurück. Dort wollte er sich vor allem für die WM fit halten. Daher unterzeichnete er auch nur einen Vertrag über sechs Monate. Dieser Kontrakt läuft nun Ende Dezember aus, und ein Wechsel des 35-Jährigen zeichnet sich ab. Nach dem Gewinn der Meisterschaft sagte der Routinier: "Ich bin glücklich und dankbar, dass es so endet."

WIE GEHT ES WEITER? Suárez wird nun zunächst mit der Nationalmannschaft Uruguays die Weltmeisterschaft in Katar absolvieren. Für einen möglichen Wechsel in die MLS anschließend zeichnen sich vor alle zwei Klubs als ernsthafte Alternativen ab: David Beckhams Inter Miami und Los Angeles Galaxy wurden in den letzten Monaten immer wieder mit dem Ex-Barca-Star in Verbindung gebracht.