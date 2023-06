"Unmöglich": Luis Suárez schließt Wiedervereinigung mit Lionel Messi bei Inter Miami aus

Luis Suárez und Lionel Messi bildeten einst in Barcelona einen Traumsturm. Zu einer Neuauflage in Florida kommt es aber nicht.

WAS IST PASSIERT? Luis Suárez hat einen Transfer zu Inter Miami ausgeschlossen. Der Stürmer des brasilianischen Traditionsvereins Grêmio Porto Alegre wird also nicht gemeinsam mit seinem ehemaligen Sturmpartner Lionel Messi zum MLS-Klub wechseln.

WAS WURDE GESAGT? Angesprochen auf entsprechende Gerüchte sagte Suárez El Observador: "Das ist falsch und unmöglich. Ich bin sehr glücklich bei Gremio und stehe noch bis 2024 unter Vertrag."

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi, dessen Kontrakt bei PSG ausläuft, verkündete am Mittwoch seinen Transfer zu Inter Miami. Sofort keimten Gerüchte auf, auch seine ehemaligen Weggefährten Ángel Di María (Juventus), Jordi Alba, Sergio Busquets (beide Barcelona) und eben Suárez könnten in Florida anheuern. Im Gegensatz zu Suárez sind die drei Erstgenannten allerdings in diesem Sommer ablösefrei.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Suárez spielte von 2014 bis 2020 an der Seite Messis für den FC Barcelona. Anschließend ging er für Atlético Madrid und Nacional auf Torejagd. Seit Januar 2023 stürmt der 36-Jährige im Dress Grêmios. In seinem Vertrag ist laut eines Berichts der As eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro verankert.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für Grêmio absolvierte der Torjäger bislang 24 Partien, in denen er 11 Treffer markierte und 8 Vorlagen gab.