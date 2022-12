Luis Suarez Handspiel, Ghana vs. Uruguay: Was ist bei der WM 2010 passiert?

Luis Suarez trifft mit Uruguay im Gruppenfinale der WM 2022 heute auf Ghana. Ein Duell, in dem extrem viel Brisanz steckt.

Für Uruguay und Ghana geht es im direkten Duell am 3. Gruppenspieltag der WM 2022 in Katar um alles: Wer kommt weiter ins Achtelfinale und wer muss bereits nach der Vorrunde die Heimreise antreten?

Klar ist vor dem Anpfiff heute um 16 Uhr: Ghana wäre bei einem Sieg sicher weiter und auch ein Unentschieden könnte reichen, solange Südkorea zeitgleich gegen Portugal nicht so hoch gewinnt, dass es eine bessere Tordifferenz als die Ghanaer aufweist. Uruguay hingegen braucht dringend einen Sieg, um überhaupt noch eine Chance auf das Achtelfinale zu haben.

Die Südamerikaner hoffen dabei auch auf Tore von einem ihrer Altstars, Luis Suarez. Der frühere Barcelona-Stürmer und Ghana - da war doch mal was? Genau, Ihr denkt sicher an die WM 2010. GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, was vor zwölfeinhalb Jahren in Südafrika eigentlich passiert ist.

Luis Suarez, Ghana vs. Uruguay: Was ist bei der WM 2010 passiert?

2. Juli 2010, Viertelfinale bei der WM in Südafrika. Mit Uruguay und Ghana kämpfen zwei Überraschungsteams des Turniers um den Einzug unter die vier besten Mannschaften der Welt.

Ghana geht kurz vor der Pause durch den damaligen Inter-Mailand-Star Sulley Muntari in Führung. Nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel gleichen die Uruguayer durch Sturmlegende Diego Forlan aus - und 1:1 steht es auch nach 90 Minuten.

Die Partie geht also in die Verlängerung, die allen vermutlich auf ewig in Erinnerung bleiben wird, die dieses Spiel sahen.

Luis Suarez gegen Ghana 2010: Das legendäre Handspiel

Die Verlängerung ist beinahe abgelaufen, als es im Soccer City Stadion von Johannesburg zu einer der brisantesten Szenen der WM-Geschichte kommt: Nach einem Freistoß herrscht Konfusion im uruguayischen Strafraum, Torwart Fernando Muslera hat seinen Kasten verlassen. Ein Kopfball von Ghanas Dominic Adiyiah ist kurz davor, die Torlinie zu überqueren, den Afrikanern einen 2:1-Sieg zu bescheren und sie ins Halbfinale zu bringen.

Doch Suarez, der auf der Linie steht, schlägt den Ball, der sonst sicher reingegangen wäre, kurzerhand mit der Hand weg und verhindert den Treffer gerade noch so. Uruguay hätte keine Zeit mehr gehabt, erneut zum Ausgleich zu kommen, das Spiel wäre mit einem Tor entschieden gewesen.

So bekam Ghana natürlich einen Elfmeter zugesprochen, Suarez flog mit einer Roten Karte vom Platz. Als dann die zweite Minute der Nachspielzeit der Verlängerung lief, trat Ghanas damaliger Stürmerstar Asamoah Gyan zum Strafstoß an. Doch statt sein Team ins Halbfinale zu bringen, setzte er den Ball an die Latte - und direkt danach pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, es ging ins Elfmeterschießen.

Luis Suarez, Uruguay vs. Ghana: Wie ging es nach seinem Handspiel bei der WM 2010 weiter?

Die Bilder des jubelnden Suarez, der den Elfmeter nach seiner Roten Karte vor der Tribüne stehend verfolgte, gingen um die Welt. Mit seiner fragwürdigen Aktion hatte er Uruguay letztlich ins Elfmeterschießen gerettet.

Und dieses entschied Uruguay am Ende für sich. Ghana vergab zwei Versuche, die Südamerikaner verwandelten viermal. Sebastian Abreu war es vorbehalten, den entscheidenden Elfmeter im Tor unterzubringen.

Und Suarez? Der wurde von der FIFA lediglich für das Halbfinale gegen Holland gesperrt, durfte im Spiel um Platz 3 gegen Deutschland dann wieder mitwirken. Bei der 2:3-Niederlage gegen das DFB-Team lieferte er eine Torvorlage.

Luis Suarez gegen Ghana: War das Handspiel von der WM 2010 vor dem Spiel Thema?

Ja, das brisante Spiel von vor rund zwölfeinhalb Jahren war natürlich vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen zwischen Uruguay und Ghana bei einer WM Thema.

Entschuldigen wollte sich der mittlerweile 35-jährige Stürmer dabei nicht: "Ich habe den Ball mit der Hand gespielt, Ghanas Spieler hat den Elfmeter verschossen - nicht ich", sagte Suarez. "Wenn ich einen Spieler attackiere, ihn verletzte und dann Rot sehe, dann kann man sich vielleicht entschuldigen."