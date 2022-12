WM heute (2. Dezember) live im TV und STREAM: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Brasilien, Portugal und Co.?

Heute steigen bei der WM die letzten Gruppenspiele. Wer zeigt / überträgt die Spiele von Brasilien, Portugal und Co.? GOAL bietet alle Infos.

Heute, am 2. Dezember, steht bei der WM 2022 der letzte Spieltag der Gruppenphase auf dem Programm. Hierbei machen um 16.00 Uhr die Partien der Gruppe H Südkorea vs. Portugal und Ghana vs. Uruguay den Anfang. Anschließend kommt es um 20.00 Uhr in der Gruppe G zu den Spielen Kamerun vs. Brasilien und Serbien vs. Schweiz.

Portugal und Brasilien halten bei sechs Punkten und stehen als Achtelfinalisten fest. Daneben haben Ghana und die Schweiz mit drei Zählern die aussichtsreichsten Chancen auf den Einzug in die K.o.-Phase. Uruguay und Südkorea sowie Kamerun und Serbien nahmen bisher je einen Punkt mit.

Heute, am 2. Dezember, finden bei der WM die letzten Partien in der Gruppe H und in der Gruppe G statt. Wer zeigt / überträgt die Spiele von Brasilien, Portugal und Co.? GOAL versorgt Euch mit den Einzelheiten.

WM heute (2. Dezember) live im TV und STREAM: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Brasilien, Portugal und Co.? – Die Eckdaten

Südkorea vs. Portugal Ghana vs. Uruguay Kamerun vs. Brasilien Serbien vs. Schweiz Freitag, 2. Dezember 2022 Freitag, 2. Dezember 2022 Freitag, 2. Dezember 2022 Freitag, 2. Dezember 2022 16.00 Uhr 16.00 Uhr 20.00 Uhr 20.00 Uhr Education City Stadium (Al-Rayyan) Al Janoub Stadium (Al-Wakrah) Lusail Iconic Stadium Stadium 974 (Doha)

WM heute (2. Dezember) live im TV und STREAM: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Brasilien, Portugal und Co.? – Die Übertragungen im Fernsehen

MagentaTV hält die Senderechte an sämtlichen Begegnungen der WM 2022. Zudem dürfen Euch die ARD und das ZDF dreiviertel der Partien ins Haus liefern. Doch wer zeigt / überträgt die Spiele von Brasilien, Portugal und Co.?

Die WM heute live im ZDF

Das ZDF zeigt Euch heute eine Partie der Gruppe H und anschließend eine der Gruppe G. Obendrein könnt Ihr Euch für die Ausstrahlungen in HD entscheiden. Das Sportstudio beginnt seine Vorberichterstattungen um 15.05 Uhr und um 19.25 Uhr. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zu den Übertragungen im ZDF:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Vorberichte Ghana vs. Uruguay ab: 15.05 Uhr

15.05 Uhr Spielbeginn Ghana vs. Uruguay ab: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Kommentar: Oliver Schmidt

Oliver Schmidt Moderation: Katrin Müller-Hohenstein

Katrin Müller-Hohenstein Experten: Christoph Kramer, Per Mertesacker

Christoph Kramer, Per Mertesacker Studiogast: Hans Sarpei

Hans Sarpei Vorberichte Serbien vs. Schweiz ab: 19.25 Uhr

19.25 Uhr Spielbeginn Serbien vs. Schweiz ab: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Kommentar: Béla Réthy

Béla Réthy Moderation: Jochen Breyer

Jochen Breyer Experte: Christoph Kramer, Per Mertesacker

Die WM heute live bei MagentaTV

MagentaTV überträgt heute sämtliche Partien der WM 2022 sowohl in voller Länge als auch in der Konferenz. Hierfür benötigt Ihr allerdings einen Vertrag. Wenn dieser einen TV-, Festnetz- und Internetanschluss vorsieht, stehen die Pakete Magenta TV Mega Stream, Netflix, Entertain, Smart und Basic zur Auswahl. Diese kosten im ersten halben Jahr monatlich 19,95 Euro. Unabhängig des Internetzugangs könnt Ihr Euch für eine dieser Optionen entscheiden:

MagentaTV Flex – mit einer einmonatigen Vertragsdauer 10 Euro

– mit einer einmonatigen Vertragsdauer 10 Euro MagentaTV Smart Flex – mit einer einmonatigen Vertragsdauer 15 Euro, mit einer 24-monatigen Laufzeit 0 Euro sowie ab dem siebten Monat 10 Euro

– mit einer einmonatigen Vertragsdauer 15 Euro, mit einer 24-monatigen Laufzeit 0 Euro sowie ab dem siebten Monat 10 Euro MagentaTV Entertain – ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro

– ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro MagentaTV Netflix – ab dem siebten Monat 21 Euro

Der Anbieter versorgt Euch auf seiner Webseite mit allen Einzelheiten. Die Vorberichte beginnen um 15.00 Uhr und um 19.20 Uhr. Doch schreibt Euch an dieser Stelle die Kernfakten auf:

Sender Südkorea vs. Portugal: Fussball.TV 1 FIFA WM 2022

Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 Sender Ghana vs. Uruguay: Fussball.TV 2 FIFA WM 2022

Fussball.TV 2 FIFA WM 2022 Sender Konferenz: Fussball.TV 3 FIFA WM 2022

Fussball.TV 3 FIFA WM 2022 Vorberichte ab: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Spielbeginn: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Kommentar Südkorea vs. Portugal: Markus Höhner

Markus Höhner Kommentar Ghana vs. Uruguay: Jonas Friedrich

Jonas Friedrich Kommentar Konferenz: Christina Rann

Christina Rann Sender Kamerun vs. Brasilien: Fussball.TV 1 FIFA WM 2022

Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 Sender Serbien vs. Schweiz: Fussball.TV 2 FIFA WM 2022

Fussball.TV 2 FIFA WM 2022 Sender Konferenz: Fussball.TV 3 FIFA WM 2022

Fussball.TV 3 FIFA WM 2022 Vorberichte ab: 19.20 Uhr

19.20 Uhr Spielbeginn: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Kommentar Kamerun vs. Brasilien: Marco Hagemann

Marco Hagemann Kommentar Serbien vs. Schweiz: Jan Platte

Jan Platte Kommentar Konferenz: Christina Rann

WM heute (2. Dezember) live im TV und STREAM: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Brasilien, Portugal und Co.? – Die Übertragungen im STREAM

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Verfügung habt, ist Euch mit den STREAMS geholfen. Denn: MagentaTV und das ZDF stellen ihr gesamtes Angebot zusätzlich online bereit. Zudem versorgt Euch die Sportschau der ARD mit Audiostreams der Partien, die nicht im Free-TV laufen.

Heute zu den Spielen von Brasilien, Portugal und Co. via LIVE-TICKER im Bilde bleiben

Zudem könnt Ihr Euch mithilfe der LIVE-TICKER von GOAL auf dem Laufenden halten. Damit erhaltet Ihr alle Infos zu den relevanten Geschehnissen in den letzten Partien in der Gruppe H sowie in der Gruppe G. Hierbei senden wir Euch Push-Nachrichten.

WM heute (2. Dezember) live im TV und STREAM: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Brasilien, Portugal und Co.?