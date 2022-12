Südkorea vs. Portugal heute live im TV und STREAM: Gibt es keine Übertragung?

Portugal trifft am letzten Gruppenspieltag auf Südkorea. Die Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM liefert Euch GOAL.

Am heutigen Freitagnachmittag (02. Dezember 2022) treten Südkorea und Portugal bei der WM in Katar gegeneinander an. Anstoß der Partie im Education-City-Stadion in Al-Rayyan ist um 16:00 Uhr (deutsche Zeit).

Der EM-Sieger von 2016 konnte sich bereits für das Achtelfinale qualifizieren. Südkorea hingegen muss noch zittern. Das Team von Tottenham-Star Heung-Min Son kommt nur weiter, wenn es gegen Portugal gewinnt und Uruguay und Ghana sich unentschieden trennen - oder Uruguay gewinnt, in der Tordifferenz aber nicht besser wird als Südkorea.

Keine leichte Aufgabe also, die auf die Mannschaft von Trainer Paulo Bento wartet, der übrigens in Portugal geboren wurde.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Südkorea vs. Portugal heute live: Die Eckdaten zum Spiel

Begegnung Südkorea vs. Portugal Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 02. Dezember - 16:00 Uhr Spielort Education-City-Stadion (Al-Rayyan)

Südkorea vs. Portugal heute im TV und LIVE STREAM: Gibt es keine Übertragung?

Wer sich den heutigen Nachmittag bereits im Kalender markiert hat, um Südkorea gegen Portugal im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen zu können, für den haben wir schlechte Nachrichten.

Weder das ZDF noch die ARD zeigen die heutige Partie live. Ihr fragt Euch, woran das liegt? Wir klären Euch auf. Früher wurden alle Spiele der Weltmeisterschaft im Free-TV gezeigt, mittlerweile sieht die Übertragungssituation etwas anders aus.

Die beiden Free-TV-Sender zeigen zwar nach wie vor den Großteil der Spiele, allerdings eben nicht mehr jedes. Von insgesamt 64 Spielen sind 48 im Free-TV zu sehen, die restlichen 16 laufen nur im Pay-TV bei MagentaTV.

Der Bezahlsender der Telekom hat bereits bei der EM 2020 einige Spiele exklusiv gezeigt und dieser Trend setzt sich auch bei der WM in Katar fort. Zu diesen 16 Partien, die nur bei MagentaTV laufen, gehört neben zwei Achtelfinals und einem Viertelfinale also auch die heutige Begegnung zwischen Südkorea und Portugal.

Südkorea vs. Portugal heute live im TV bei MagentaTV verfolgen

Der Pay-TV-Sender hat für die Berichterstattung zur WM 2022 einige bekannte Gesichter verpflichtet. Ihr könnt dort z.B. Michael Ballack und den ehemaligen Trainer der U20-Nationalmannschaft, Manuel Baum, sehen.

Das alles bedeutet natürlich auch, dass Ihr bei MagentaTV nicht einfach so einschalten könnt. Die Liveübertragungen der Spiele könnt Ihr dort nur verfolgen, wenn Ihr ein Abo abschließt und das ist nicht umsonst.

Aktuell bietet MagentaTV den Deal an, dass Euch das erste halbe Jahr geschenkt wird, danach werden aber monatlich zehn Euro für den Bezahlsender fällig. Die Mindestvertragslaufzeit für dieses Angebot liegt bei zwei Jahren.

Wenn Ihr Euch jetzt nochmal genauer zu MagentaTV und den weiteren Inhalten dort informieren wollt, dann klickt auf diesen Link.

Südkorea vs. Portugal heute bei MagentaTV im LIVE-STREAM sehen

Einen LIVE-STREAM hat der Bezahlsender der Telekom natürlich auch im Angebot. Neben einem Gerät mit Internetzugang benötigt Ihr dafür aber auch wieder ein gültiges Abonnement.

Nur dann bekommt Ihr die Zugangsdaten, die nötig sind, um Euch auf der MagentaTV-Website anmelden zu können. Dort findet Ihr dann auch den LIVE-STREAM zur heutigen Partie zwischen Südkorea und Portugal.

Südkorea vs. Portugal heute live: Mit GOAL zum LIVE-TICKER der Partie

Wir bei GOAL stellen für jedes Spiel der WM auch einen LIVE-TICKER bereit. Mit diesem bleibt Ihr immer auf dem Laufenden was Tore, Gelbe Karten und Auswechslungen angeht.

Und das Beste daran ist, der LIVE-TICKER ist natürlich auch noch völlig kostenlos. Alles was Ihr braucht ist eine Internetverbindung, damit wir Euch über die Geschehnisse auf dem Rasen informieren können.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Südkorea vs. Portugal heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen der Teams

Ab einer Stunde vor Anstoß könnt Ihr hier die Aufstellungen von Südkorea und Portugal nachlesen.