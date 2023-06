FC Liverpool verpflichtet Alexis Mac Allister von Brighton & Hove Albion

Liverpool tütet seinen ersten namhaften Transfer dieses Sommers ein und schnappt sich einen Weltmeister.

WAS IST PASSIERT? Der FC Liverpool hat Weltmeister Alexis Mac Allister (24) vom Premier-League-Rivalen Brighton & Hove Albion verpflichtet. Das teilte der Klub von Teammanager Jürgen Klopp am Donnerstag offiziell mit. Mac Allister kostet rund 40 Millionen Euro Ablöse, er verfügte über eine Ausstiegsklausel in dieser Höhe. Der Mittelfeldspieler unterschrieb einen bis 2028 datierten Vertrag.

WAS WURDE GESAGT? Mac Allister sagt auf Liverpools offizieller Webseite: "Es ist ein tolles Gefühl. Ein Traum wird wahr. Es ist toll, hier zu sein, und ich kann es kaum erwarten, anzufangen. (…) Es war ein fantastisches Jahr für mich - die Weltmeisterschaft, was wir mit Brighton erreicht haben - aber jetzt ist es an der Zeit, an Liverpool zu denken und zu versuchen, jeden Tag ein besserer Spieler und ein besserer Mensch zu sein."

Der Argentinier übernimmt in Liverpool das Trikot mit der Nummer '10'.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Mac Allister stammt aus der Jugend von Argentinos Jrs. 2019 verpflichtete ihn Brighton für acht Millionen Euro Ablöse und lieh ihn zunächst für ein halbes an seinen Heimatklub aus. Es folgte eine einjährige Leihe zu den Boca Juniors, ehe er seit 2020 in Brightons Profikader steht. Auch Manchester City soll zuletzt an ihm interessiert gewesen sein.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mac Allister absolvierte für die Seagulls eine starke Saison mit 40 Pflichtspielen, 12 Toren und 3 Assists. Bei der Weltmeisterschaft in Katar absolvierte er sechs Spiele für die Albiceleste auf dem Weg zum WM-Titel.