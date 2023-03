Telefonat mit Pep Guardiola: Manchester City soll scharf auf Alexis Mac Allister von Brighton & Hove Albion sein

Die Citizens arbeiten offenbar daran, ihre Mittelfeldzentrale mit Argentinien-Star Alexis Mac Allister zu verstärken.

WAS IST PASSIERT? Manchester City zeigt Interesse an Weltmeister Alexis Mac Allister vom Premier-League-Rivalen Brighton & Hove Albion. Das berichtet der argentinische TV-Sender TyC Sports.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut des Berichts habe City-Trainer Pep Guardiola den zentralen Mittelfeldspieler bereits persönlich angerufen und ihn über das Projekt beim englischen Meister und die mögliche Rolle Mac Allisters darin informiert.

Nach seinen starken Leistungen für die Seagulls in den letzten Monaten und guten Auftritten bei der WM-Endrunde häufen sich die Wechselspekulationen um den Argentinier. So werden auch der FC Chelsea und Juventus als mögliche neue Arbeitgeber gehandelt. Zwischenzeitlich kursierte auch das Gerücht, der BVB habe seine Fühler nach dem Rechtsfuß ausgestreckt.

Mit Julián Álvarez spielt bereits ein Nationalmannschaftskamerad Mac Allisters in den Eastlands. Der Stürmer verlängerte in dieser Woche vorzeitig seinen Vertrag und unterschrieb bei City bis 2028.

WAS WURDE GESAGT? Vor zwei Wochen sagte Mac Allister bezüglich seiner Zukunft: "Wenn ich einen Ort nennen muss, dann würde ich sagen, dass mein nächster Schritt in der Premier League liegt. Die Wahrheit ist aber auch, dass ich sehr auf Brighton konzentriert bin und die Gegenwart genieße."

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Mac Allister stammt aus der Jugend des Traditionsvereins Argentinos Jrs. 2017 schaffte er dort den Sprung zu den Profis. Zwei Jahre später verpflichtete ihn Brighton für acht Millionen Euro Ablöse, lieh ihn dann aber an seinen Ex-Klub und später zu den Boca Juniors aus. Seit Januar 2020 spielt er in Brighton. Sein Vertrag dort läuft noch bis 2025, inklusive der Option auf eine weitere Spielzeit.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty images

Getty

imago images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 24-Jährige absolvierte in dieser Saison für Brighton 25 Pflichtspiele, in denen er neun Tore erzielte. Dazu lieferte er noch zwei Assists. Bei der Weltmeisterschaft in Katar kam er auf dem Weg zum Titel zu sechs Einsätzen für die Albiceleste, bei denen ihm ein Treffer und eine Vorlage gelangen.