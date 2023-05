Wo spielt Lionel Messi in der kommenden Saison? Yasser Al-Misehal hofft, dass Al-Hilals Offerte überzeugend genug ist.

WAS IST PASSIERT? Yasser Al-Misehal, Präsident des saudi-arabischen Fußballverbands, hat das Interesse aus seinem Land an Superstar Lionel Messi (35, PSG) bestätigt. Der Argentinier wird aktuell vom Spitzenverein Al-Hilal mit einem lukrativen Angebot geködert und geht es nach Al-Misehal, soll Messi in die Fußstapfen seines Dauerrivalen Cristiano Ronaldo (38, Al-Nassr) treten und ebenfalls bald in der Saudi Pro League auf Torejagd gehen.

WAS WURDE GESAGT? Al-Misehal sagte bei SSC News zum Werben um Messi: "Ich habe keinen neuen Stand, um ehrlich zu sein. Aber es besteht kein Zweifel daran, dass ich persönlich Messi liebend gerne in der saudi-arabischen Liga sehen möchte. Er würde den großen Schritt vollenden, den Cristiano Ronaldo gegangen ist."

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo war nach seinem Abschied von Manchester United im Januar zu Al-Nassr gewechselt und zum mit Abstand bestbezahlten Spieler der Welt aufgestiegen. Messi, dem ein Angebot von mehreren hundert Millionen Euro pro Jahr vorliegen soll, könnte den Portugiesen bei einem Wechsel sogar noch deutlich übertreffen.

Der Vertrag des siebenfachen Ballon-d'Or-Siegers bei PSG läuft aus. Vor allem sein Ex-Klub FC Barcelona und Inter Miami aus der MLS bemühen sich um ihn. Angeblich planen die beiden Vereine sogar eine Zusammenarbeit, um sich die Dienste Messis in den kommenden Jahren zu sichern.

WIE GEHT ES WEITER? Ehe er seine Zukunftsentscheidung trifft, steht für Messi bei PSG noch das abschließende Spiel in der Ligue 1 gegen Clermont Foot auf dem Programm. Womöglich überrascht er ja sogar mit einem Verbleib in Paris. Jedenfalls war er, wie auch Neymar, auf den offiziellen Promo-Bildern des französischen Meisters mit den neuen Heimtrikots für die kommenden Saison zu sehen.