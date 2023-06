"Es gab einen Bruch": Lionel Messi spricht über seine Probleme mit den PSG-Fans

Lionel Messi und PSG - das wurde keine Liebesbeziehung. Nun sprach der Argentinier über die Differenzen mit einigen Pariser Fans.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi hat sich zu seinem schwierigen Verhältnis zu Teilen der Fans von Paris Saint-Germain geäußert. Vor allem gegen Ende der abgelaufenen Saison nahmen die Probleme zu, wurde der Argentinier doch mehrfach von den eigenen Anhängern ausgepfiffen.

WAS WURDE GESAGT? Zunächst sei die Beziehung zu den Fans intakt gewesen und der Großteil derer behandelte ihn auch nach der Anfangszeit noch gut, betonte Messi bei RMC Sport.

Bei einigen Anhängern habe sich das dann jedoch geändert: "Es gab einen Bruch mit einer großen Gruppe der Pariser Fans. Das war natürlich nicht meine Absicht. Aber so etwas ist zuvor auch bei Kylian Mbappé und Neymar passiert. Es ist eben ihre Art, mit den Dingen umzugehen", so Messi. Dennoch behalte er "all die Leute, die mich unterstützt haben", in Erinnerung.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi war 2021 ablösefrei vom FC Barcelona nach Paris gewechselt und gewann mit dem Verein zweimal den französischen Meistertitel. Den großen Traum vom Triumph in der Champions League konnte der siebenmalige Gewinner des Ballon d'Or den PSG-Fans allerdings nicht erfüllen.

Insgesamt lief Messi in 75 Pflichtspielen für Paris auf, dabei gelangen dem Weltmeister 32 Tore und 35 Vorlagen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Messis Vertrag bei PSG läuft am 30. Juni aus, bekanntlich wird er den Verein ablösefrei in Richtung Inter Miami verlassen. Sein Debüt für den Klub aus der MLS könnte er am 21. Juli gegen Cruz Azul feiern.