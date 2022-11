Lionel Messi über Pep Guardiola: "Hat dem Fußball sehr geschadet"

Für Lionel Messi ist Pep Guardiola der beste Trainer, unter dem er je spielte. Auf eine gewisse Art habe der City-Coach "dem Fußball geschadet".

WAS IST PASSIERT? PSG-Star Lionel Messi hat in einem Interview auf seine gemeinsame Zeit mit Trainer Pep Guardiola beim FC Barcelona zurückgeblickt. Dabei pries der siebenmalige Ballon-d’Or-Gewinner Guardiola als den besten Trainer, unter dem er je gespielt habe. Zudem scherzte Messi, dass die Versuche, den Spielstil des ManCity-Trainers zu imitieren, dem Fußball geschadet hätten.

WAS WURDE GESAGT? "Guardiola hat dem Fußball sehr geschadet", sagte Messi in einem Interview mit Movistar Plus: "Es schien so einfach, so simpel, dass jeder es kopieren wollte. Ohne Zweifel ist er der beste Trainer, den ich je hatte, er hat etwas Besonderes."

WAS IST DER HINTERGRUND? Zwischen 2008 und 2012 gewannen Messi und Guardiola mit Barça zwei Champions-League-Titel, drei spanische Meisterschaften und zweimal die Copa del Rey. Jüngst wurden erneut Gerüchte laut, wonach Messi im kommenden Jahr nach seinem Vertragsende bei PSG zu den Katalanen zurückkehren könnte. Barca-Präsident Joan Laporta betonte, dass Barcelona immer Messis Heimat sein werde, und Stürmer Robert Lewandowski erklärte, es wäre ein Traum, an dessen Seite zu spielen.

WIE GEHT ES WEITER? Nach dem Ligue-1-Duell mit Paris gegen die AJ Auxerre wird Messi zur WM in Katar reisen. Mit Argentinien trifft der 35-Jährige am 22. November in der Gruppe C auf Saudi-Arabien.