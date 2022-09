Lionel Messi zum FC Barcelona? Barça-Boss lässt aufhorchen

An wirtschaftlichen Faktoren sollte eine Messi-Rückkehr ins Camp Nou nicht scheitern. Das betont jedenfalls Klubchef Eduard Romeu.

Eine Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona wäre unter finanziellen Gesichtspunkten möglich. Barças für die Finanzen zuständiger Vizepräsident Eduard Romeu sagte in der Radiosendung "El Matí" von Ràdio Catalunya, angesprochen auf eine mögliche Verpflichtung des Angreifers von Paris Saint-Germain: "Da es ein ablösefreier Transfer wäre, ist das sicher möglich." Es sei am Ende aber "sowieso eine technische Entscheidung".

Messi hatte seine gesamte Profilaufbahn beim FC Barcelona verbracht, ehe er im Sommer 2021 zu PSG wechselte. Barças Bosse um Präsident Joan Laporta hatten sich mit dem Argentinier zuvor nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können und am Ende aus finanziellen Gründen eine Trennung von dem mehrfachen Weltfußballer angestrebt.

PSG: Kehrt Lionel Messi zum FC Barcelona zurück?

Romeu betonte nun, dass es den Katalanen nach dem turbulenten Transfersommer samt des Veräußerns von Tafelsilber in Form von Anteilen und TV-Rechten wirtschaftlich besser gehe. "Wir haben mittlerweile Spielraum bei den Gehältern", so der Funktionär. "Im Sommer haben wir große Anstrengungen unternommen. Sollten im Januar Verstärkungen benötigt werden, analysieren wir das."

Messi, der seit Wochen in sehr starker Form ist, ist noch bis zum kommenden Sommer an PSG gebunden. Eine Entscheidung darüber, wie es anschließend bei ihm weitergeht, hat er nach Informationen von GOAL und SPOX noch nicht getroffen. Darüber will sich der 35-Jährige erst nach der WM in Katar Gedanken machen.

Das Gerücht um eine Rückkehr Messis zu den Blaugrana tauchte in den vergangenen Wochen immer wieder auf. PSG möchte den Argentinier derweil halten und will ihm einen neuen Einjahresvertrag samt Option auf eine weitere Spielzeit anbieten. Auch David Beckhams MLS-Klub Inter Miami soll Interesse an Messi zeigen.