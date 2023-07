"Ich fing auf der Arbeit an zu weinen": Wie Fans von Inter Miami auf die Verpflichtung von Lionel Messi reagierten

Der vielleicht beste Fußballer aller Zeiten spielt künftig für Inter Miami. Für die Fans des Klubs natürlich eine unglaubliche Nachricht.

WAS IST PASSIERT? Einige Fans von Inter Miami haben ihre emotionalen Reaktionen auf die Verpflichtung von Superstar Lionel Messi mit der Öffentlichkeit geteilt.

WAS WURDE GESAGT? Cintia McCann, eine gebürtige Argentinierin, erzählte dem Miami Herald über den Moment der Verkündung des Messi-Coups: "Ich fing auf der Arbeit an zu weinen. Einer meiner Kollegen sah die News, kam zu mir und berichtete mir davon. Ich dachte nur: WAS?! Und fing an zu weinen. Ich musste kurz innehalten und mich sammeln."

Christian Triay, ebenfalls begeisterter Anhänger des MLS-Klubs aus Florida, berichtete: "Ich war ziemlich geschockt, obwohl es ja schon länger Gerüchte gab, dass er kommen würde. Aber es ist etwas, dass man nicht glaubt, bevor es wirklich passiert. Aber auch als es dann so weit war, konnte ich es zunächst nicht fassen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty/GOAL

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach seinem Vertragsende bei Paris Saint-Germain kommt Messi ablösefrei nach Miami.

Anfang Juni hatte der 36-jährige Argentinier das Engagement in der MLS verkündet. Sein Debüt für den neuen Verein könnte Messi am 21. Juli im Spiel gegen Cruz Azul feiern.