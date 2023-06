Gerardo Martino: Lionel Messi und Sergio Busquets kommen "nicht zum Relaxen" zu Inter Miami

Laut Gerardo Martino sind Lionel Messi und Sergio Busquets "nicht zum Relaxen" zu Inter Miami gewechselt.

WAS IST PASSIERT? Weltmeister Lionel Messi und Sergio Busquets kommen nicht zum Urlaub nach Florida. Das behauptet zumindest deren neuer Trainer Gerardo Martino beim Klub Inter Miami aus der Major League Soccer (MLS).

WAS WURDE GESAGT? "Sie kommen, um sich im Wettkampf zu messen, nicht zum Relaxen", sagte der Argentinier auf einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Der als "Tata" bekannte Martino hatte Messi bereits beim FC Barcelona und bei der argentinischen Nationalmannschaft trainiert. Messi und Busquets hätten gerade "den Weltmeistertitel und die spanische Meisterschaft gewonnen", sagte Martino: "Sie werden weiter um Titel kämpfen, weil es in ihrem Blut ist."

WAS BEDEUTET MESSIS WECHSEL? Dass Messi sich tatsächlich für einen Wechsel nach Miami entschieden hatte, hält Martino für einen Meilenstein in der Entwicklung der MLS: "Dass sich der beste Spieler der Welt entscheidet, in dieser Liga zu spielen, wird offensichtlich noch größere Wachstumsmöglichkeiten eröffnen."