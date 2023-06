Neue Anstoßzeit für Lionel Messi: Debüt des Superstars für Inter Miami gegen Cruz Azul ist nun Eröffnungsspiel des Leagues Cup

In Amerika wird alles unternommen, um Messis ersten Einsatz für Inter Miami bestmöglich zu präsentieren.

WAS IST PASSIERT? Das Debüt von Lionel Messi für Inter Miami hat eine neue Anstoßzeit bekommen. Der Argentinier wird aller Voraussicht nach am 21. Juli erstmals für seinen neuen Klub auflaufen. Dann geht es für Miami im Leagues Cup gegen Cruz Azul. Diese Partie ist nun das Eröffnungsspiel des jungen Wettbewerbs. Die Vorverlegung auf eine prominentere Anstoßzeit passiert, damit möglichst viele Fans in den USA und rund um den Globus Messis ersten Inter-Auftritt verfolgen können.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi hatte sich vor wenigen Wochen nach seinem ablösefreien Abschied von PSG zum Wechsel nach Miami entschlossen. Der 36-Jährige ist aktuell im Urlaub und soll in rund zwei Wochen sein Debüt feiern.

Der neue Leagues Cup wurde 2019 aus der Taufe gehoben. Dabei geht es darum, den Fußball in Nordamerika und in Mexiko zu bewerben. Nachdem zunächst jeweils vier Mannschaften aus MLS und Liga MX teilnahmen, treten nun erstmals alle 47 Teams der beiden Ligen in einem Format ähnlich jenem der Weltmeisterschaft gegeneinander an. Die nationalen Ligen pausieren während des Wettbewerbs, der in diesem Jahr vom 21. Juli bis 19. August dauert. Insgesamt 77 Partien werden in Stadien in den USA und Kanada ausgetragen.

Das Spiel zwischen Inter Miami und Cruz Azul findet im DRV PNK Stadium in Fort Lauderdale (Florida) statt. Der Anpfiff wurde auf 20 Uhr Ortszeit festgelegt. Das entspricht 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty/GOAL

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Inter Miamis Sportdirektor Chris Henderson sagte zum Stand der Dinge: "Mit Leo ist alles geklärt. Wir erledigen gerade den Papierkram mit der Major League Soccer, das dauert seine Zeit. Wir hoffen, dass er Mitte, Ende Juli loslegen kann." Für den 16. Juli ist seine offizielle Präsentation als Neuzugang geplant.