Lionel Messi in die Kings League? Sergio Agüero lockt den neuen Star von Inter Miami in Gerard Piqués spektakuläre Liga

In der Kings League kickten schon ehemalige Ballon-d'Or-Gewinner. Gehört bald auch Lionel Messi dazu?

WAS IST PASSIERT? Sergio Agüero hofft, dass sein Freund Lionel Messi "eines Tages" auch in der Kings League an den Start geht. Der ehemalige argentinische Nationalspieler ist Präsident von Kunisports, eines von zwölf Teams, die in der Kings League spielen.

WAS WURDE GESAGT? Bei ESPN sagte Agüero über einen möglichen Auftritt Messis in der jungen Liga: "Wir haben darüber noch nicht gesprochen. Im Moment ist es sicherlich schwierig wegen des Spielplans. Aber ich hoffe, dass er eines Tages für uns spielt. Viele Stars waren schon hier, und immer mehr wollen dabei sein."

Agüero führte als Beispiele Chicharito, Ronaldinho, Andrea Pirlo Andrey Shevchenko und Iker Casillas an, die allesamt bereits bei der Kings League auf dem Feld standen. "Mit dem Timing und den weiten Wegen ist es nicht immer leicht", konstatierte der ehemalige Torjäger. "Es geht vor allem darum, die passenden Termine zu finden."

WAS IST DER HINTERGRUND? Agüero und Messi verbindet seit langer Zeit eine enge Freundschaft. Der Rekordtorjäger von Manchester City musste seine Laufbahn wegen Herzproblemen im Alter von 33 Jahren beenden und kickt nun in besagter Kings League. Beim von Gerard Piqué organisierten Wettbewerb treten zwölf Mannschaften gegeneinander an. Die Regeln sind bisweilen kurios, unter anderem stehen nur sieben Spieler pro Mannschaft auf dem Feld.

Die Kings League gibt es seit 2022 und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Agüero hat nach eigenen Angaben große Freude daran: "Als Profi habe ich das Spiel ganz anders erlebt. Der Spaß und das Entertainment für die Leute stehen nun im Vordergrund. Hier haben wir zum Beispiel Ereigniskarten und wollen eine gute Show bieten. Das ist schon ganz anders als der traditionelle Fußball."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Kings League Twitter

(C)Getty Images

Twitter

WIE GEHT ES WEITER? In absehbarer Zeit dürfte Lionel Messi aber noch nicht in der Kings League zu bestaunen sein. Der 35-Jährige wechselt in diesem Sommer ablösefrei von PSG zu Inter Miami und wird voraussichtlich Mitte Juli für den MLS-Klub aus Florida debütieren.