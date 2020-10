Argentinien: Wie Sergio Agüero seinen Kumpel Lionel Messi im Hotel regelmäßig zur Weißglut treibt

Lionel Messi und Sergio Agüero verbindet eine große Freundschaft. Dennoch sind die beiden als Zimmergenossen nicht immer einer Meinung.

Der argentinische Angreifer Sergio Agüero von hat Details zu seiner Freundschaft zu Nationalmannschaftskollege Lionel Messi ( ) preisgegeben und dabei auch verraten, dass es zwischen den beiden Zimmerpartnern durchaus Streitpunkte gibt.

"Am Abend schauen wir oft TV und irgendwann dreht er sich einfach um und schläft", sagte Agüero bei Santo Sabado über Messi, mit dem er sich bei der Nationalelf seit mittlerweile 17 Jahren das Zimmer teilt. "Ich schaue meistens weiter. Manchmal schlafe ich auch ein und der Fernseher läuft in der Nacht, darüber regt sich Lionel am nächsten Tag oft auf und muss es den anderen erzählen."

Agüero: Messi ist ein "großer Nörgler"

Generell sei Messi ein "großer Nörgler", ergänzte der 32-Jährige. Wenn die Mannschaft beispielsweise eineinhalb Stunden vor dem Abendessen ins Hotel zurückkehrt, springe Messi sofort unter die Dusche und mache sich fertig, um auf jeden Fall pünktlich zu sein, so Agüero weiter.

"Ich hingegen lege mich entspannt hin. Wenn wir dann nur noch 30 Minuten haben, fängt er aus Angst vor einer Verspätung das Schimpfen an: 'Wir werden zu spät sein, du sitzt hier bereits eine Stunde rum!'", erzählte Agüero. Dieser rafft sich meistens erst auf den letzten Drücker auf, was "Messi noch nie mochte", so der City-Star abschließend.