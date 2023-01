Lionel Messi, Gehalt bei PSG (Paris Saint-Germain): Wie viel verdient er pro Woche und pro Jahr?

Lionel Messi spielt seit 2021 bei PSG und hat sich mittlerweile auch den Traum vom WM-Titel erfüllt. Wie viel verdient er in Paris?

Am 18. Dezember 2022 war es so weit: Bei seiner fünften und letzten WM erfüllte sich für Lionel Messi sein größter Traum und er führte Argentinien durch einen dramatischen Finalsieg gegen Frankreich zum ersten Weltmeister-Titel seit 1986.

Auf Vereinsebene lagen dabei turbulente Zeiten hinter dem siebenmaligen Weltfußballer: 2021 verließ Messi den FC Barcelona, was sich zuvor kaum jemand hattevorstellen können. Paris Saint-Germain schlug zu und holte den Superstar mit einem spektakulären Transfer ablösefrei nach Frankreich.

Mittlerweile hat man sich an Messi im PSG-Trikot gewöhnt - aber wie viel verdient der 35-Jährige in Paris eigentlich? GOAL hat in diesem Artikel die Antworten.

Lionel Messi, Gehalt bei PSG: Wie viel verdient er pro Jahr?

Auch bei Messi gibt es natürlich keine offiziellen Zahlen dazu, was monatlich auf seinem Kontoauszug zu lesen ist. Dennoch haben wir Anhaltspunkte, wie das Gehalt des Argentiniers bei PSG aussehen könnte.

Getty Images

So soll Messi Berichten französischer Medien (unter anderem L'Equipe) zufolge in der Saison 2021/22, seiner ersten Spielzeit in Frankreich, 30 Millionen Euro netto verdient haben.

Mittlerweile hat sich das Salär des magischen Linksfußes aber wohl erhöht: Dem Bericht zufolge bekommt er seit 2022 nämlich einen Treuebonus von zusätzlich zehn Millionen Euro pro Jahr. Insgesamt verdient Messi damit derzeit also offenbar 40 Millionen Euro jährlich.

Lionel Messi, Gehalt: Wie viel verdient er in der Woche?

Messi streicht bei PSG knapp 770.000 Euro pro Woche ein. Eine wahnsinnige Summe, mit der der Argentinier aber dennoch zum Beispiel hinter dem zurückliegt, was Erling Haaland bei Manchester City verdienen soll.

Der frühere Dortmunder soll in England nämlich etwa 989.000 Euro pro Woche einstreichen. Übrigens: Cristiano Ronaldo verdient bei Al-Nassr angeblich mit allem Drum und Dran rund 3,85 Millionen Euro in der Woche (200 Millionen Euro im Jahr).

Gehalt von Lionel Messi pro Woche und Jahr im Überblick

NAME Lionel Messi POSITION Angriff VEREIN Paris Saint-Germain VERTRAG BIS 30.06.2023 ANGEBLICHES GEHALT PRO WOCHE Knapp 770.000 Euro (Quelle: französische Medien) ANGEBLICHES GEHALT PRO JAHR 40 Millionen Euro (Quelle: französische Medien)