Erling Haaland, Gehalt bei Manchester City: Wie viel Geld verdient er pro Woche und pro Jahr?

Seit Sommer 2022 spielt Erling Haaland bei Manchester City. Wie viel der Ex-BVB-Star dort wohl verdient, ist unglaublich.

Für 60 Millionen Euro wechselte Erling Haaland im Sommer 2022 von Borussia Dortmund zu Manchester City. Und was der 22-Jährige in seinen ersten Monaten in England leistete, macht ihn endgültig zu einem der aktuell besten Stürmer der Welt.

In bisher 22 Pflichtspielen für City hat Haaland sagenhafte 27 Tore erzielt, alleine in der Premier League traf er 21-mal in 16 Einsätzen. Unglaublich!

Natürlich werden Haaland seine herausragenden Auftritte auch extrem hoch vergütet. Wie viel verdient der frühere BVB-Star eigentlich in Manchester? Hier bei GOAL bekommt Ihr alle Infos.

Erling Haaland, Gehalt bei Manchester City: Wie viel verdient er pro Woche?

Offiziell bestätigte Zahlen zum Wochengehalt von Haaland bei City gibt es zwar nicht. Dennoch bekommt man anhand von Medienberichten eine Ahnung davon, wie gut der norwegische Nationalspieler in England verdient.

Im Oktober sorgte ein solcher Bericht der englischen Zeitung Daily Mirror für Schlagzeilen: Demnach soll Haaland in der Woche nämlich insgesamt beinahe eine Million Euro verdienen.

Das Basisgehalt liege zwar "nur" bei 429.000 Euro pro Woche. Inklusive Bonuszahlungen, die wohl so gut wie garantiert eintreten, kommt Haaland aber angeblich auf einen Verdienst von knapp 989.000 Euro in der Woche.

Erling Haaland: Gehalt pro Jahr bei Manchester City

Wie viel Haaland dann pro Jahr verdient, kann sich jeder ausrechnen. Es soll laut Daily Mirror die unglaubliche Summe von etwa 51 Millionen Euro sein.

Der ehemalige Dortmunder wäre damit mit weitem Vorsprung der bestbezahlte Spieler der Premier League. Auch sein Teamkollege Kevin de Bruyne, dessen Basisgehalt mit wohl 457.000 Euro pro Woche über dem von Haaland liegen soll, kommt da angeblich nicht ran.

Wie viel verdient Erling Haaland pro Woche und Jahr? Sein Gehalt im Überblick