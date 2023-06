Lionel Messis Frau Antonela Roccuzzo ist wohl die treibende Kraft hinter einer möglichen Rückkehr zum FC Barcelona

Eines der Messi-Kinder hatte in Paris wohl Probleme. Daher ist eine Rückkehr nach Barcelona nun das erklärte Ziel.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messis Frau Antonela Roccuzzo ist die treibende Kraft hinter einer Rückkehr des Weltmeisters zum FC Barcelona. Die 35-Jährige möchte laut des Barca-Insiders Gerard Romero unbedingt wieder nach Katalonien. Einer ihrer drei Söhne habe während der Zeit in Paris "gelitten" und Ziel der Familie sei es, wieder in Barcelona zu leben. Dort war bis zum Abschied 2021 die Heimat der Messis.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messis Vertrag bei PSG läuft im Sommer aus, sein Abschied aus der französischen Hauptstadt ist seit dem Wochenende offiziell. Einen Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal hat der 35-Jährige nach Informationen von GOAL und SPOX auf 2024 verschoben.

Sein Vater und Berater Jorge Messi äußerte sich zuletzt offensiv, was einen Transfer zu den Blaugrana angeht: "Leo will nach Barcelona zurückkommen und ich würde mich freuen, ihn wieder bei Barca zu sehen. Ein Wechsel zu Barça ist eine Option für uns."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

FootTheBall

WIE GEHT ES WEITER? Messi will sich zügig entscheiden, bei welchem Klub es für ihn weitergeht. Allerdings hat Barça nach wie vor finanzielle Probleme und keine Verpflichtung des siebenmaligen Ballon-d'Or-Gewinners nicht ohne weiteres schultern. MLS-Klub Inter Miami ist ebenfalls an Messi interessiert.