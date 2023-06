FC Barcelona: Lionel Messi strebt Rückkehr zu Barça an

Messi wird PSG im Sommer verlassen: Wohin geht es? Sein Vater Jorge weiß offenbar mehr.

WAS IST PASSIERT? Klubikone Lionel Messi möchte nach zwei Jahren bei Paris Saint-Germain offenbar zum FC Barcelona zurückkehren. Das bestätigte sein Vater und Berater Jorge nach einem Treffen mit Barca-Präsident Joan Laporta am Montagmittag.

WAS WURDE GESAGT? "Leo will nach Barcelona zurückkommen und ich würde mich freuen, ihn wieder bei Barca zu sehen", sagte Jorge Messi zu Journalisten nach dem Treffen, das etwa 40 Minuten gedauert haben soll. "Ein Wechsel zu Barca ist eine Option für uns." Zuletzt wurde auch über angebliches Interesse aus Saudi-Arabien und den USA spekuliert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi hatte am Samstag bei der 2:3-Niederlage gegen Clermont sein letztes Spiel für Paris Saint-Germain absolviert. Bereits zuvor war bestätigt worden, dass der 35-jährige Argentinier Paris in diesem Sommer ablösefrei verlassen wird. Nach vielen Jahren in Barcelona war Messi 2021 ablösefrei zu PSG gewechselt.

WIE GEHT ES WEITER? Angesprochen auf eine mögliche Rückkehr betonte Laporta bei der Sport: "Wir werden sehen. Es ist schwierig. Wenn du alles tust, was du kannst, besteht keine Pflicht, noch mehr zu tun." Damit spielte er auf Restriktionen bezüglich des spanischen Salary Caps an.