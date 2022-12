Antonella Roccuzzo: Das ist die Frau von Lionel Messi

Lionel Messi, der Star von Paris Saint-Germain, ist mit Antonella Roccuzzo verheiratet. Doch wer ist die Argentinierin überhaupt?

Lionel Messi hat seine argentinische Heimatstadt Rosario bereits als Kind verlassen und sich dem FC Barcelona angeschlossen, später folgte der Wechsel nach Paris. Dennoch ist er seinem Heimatort noch sehr verbunden.

Die stärkste Verbindung stellt dabei sicherlich seine langjährige Freundin und mittlerweile Angetraute, Antonella Roccuzzo, dar. Sie ist in Argentinien aufgewachsen und hat drei gemeinsame Kinder mit Messi. Der Superstar bestätigte die Beziehung erstmals im Jahr 2009, mittlerweile wohnt Roccuzzo längst bei ihm. Im Sommer 2017 haben die beiden sich das Ja-Wort gegeben.

Doch wer ist Antonella und wie hat sie den fünfmaligen Weltfußballer eigentlich kennengelernt?

Lionel Messi, Frau: Wer ist Antonella Roccuzzo?

Getty Images

Roccuzzo wurde wie Messi in Rosario geboren und ist die Cousine von Messis Jugendfreund Lucas Scaglia.

Messi galt als schüchtern - vor allem, als er noch jünger war. Angeblich war er von Antonella aber so verzaubert, dass er die Familie Scaglia regelmäßig besucht hat, nur um sie sehen zu können.

Sie studierte in Argentinien an der Universität zunächst Odontologie, wechselte dann aber in den Bereich der Sozialen Kommunikation, ehe sie schließlich nach Barcelona zu Leo zog. Ob sie aktuell eine spezielle Karriere anstrebt, oder sich nur auf die Erziehung der drei Söhne Thiago, Mateo und Ciro konzentriert, ist nicht bekannt.

Laut Infobae kamen sich beide erheblich näher, als Messi nach Rosaria reiste, um für Antonella nach dem Tod eines Freundes, der bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, da zu sein. Dies soll im Jahr 2007 gewesen sein, die Beziehung zueinander wurde lange Zeit geheim gehalten.

Insgesamt meidet Antonella das Rampenlicht so gut es geht und wenngleich sie auf Instagram 3,7 Millionen Follower hatte, stellte sie ihren Account im Frühjahr 2017 auf 'privat'. Mittlerweile hat sie ein neues Instagram-Profil mit inzwischen fast 23 Millionen Followern.

Die 29-Jährige ist mit Sofia Balbi, der Frau von Luis Suarez, sowie Daniella Semaan, der Gattin von Cesc Fábregas, befreundet.

Wie viele Kinder hat Lionel Messi?

Leo and Antonella haben drei Söhne. Thiago, geboren am 2. November 2012, ist nun zehn Jahre alt. Mateo, geboren am 11. September 2015, ist sieben Jahre alt.

Sowohl die Tattoos von Messi erinnern an seine beiden Kinder, als auch die Namen auf seinen Fußballschuhen. Messi ist ein stolzer Vater und teilt auch regelmäßig Bilder mit seinen Kids auf Instagram.

Im Oktober 2017 verriet das Paar mit einem Instagram-Post, ein drittes Kind zu erwarten. Im Februar 2018 verriet Messi zudem, wie ihr Sohn heißen wird. Geboren wurde das dritte Kind des Paares, Ciro, schließlich im März 2018.

Wann haben Lionel Messi und Antonella Roccuzzo geheiratet?

Da beide schon seit fast neun Jahren zusammen waren und zu diesem Zeitpunkt zwei Kinder hatten, war es im Sommer 2017 höchste Zeit für eine Hochzeit zwischen Messi und Roccuzzo.

Am 30. Juni 2017 schlossen beide in der Kathedrale im argentinischen Rosario den Bunde der Ehe. Die Hochzeit war ein wahrer Star-Auflauf: GOAL hat die Bilder der Zeremonie.

Auf der Gästeliste standen dabei rund 600 Leute - darunter auch einige damalige Barça- und Argentinien-Teamkollegen. Auf der Feier nach der Trauung soll übrigens ein gewisser Neymar schon seinen späteren Wechsel zu PSG ausgeplaudert haben.

Im Anschluss gab es auch in Barcelona eine kleinere Feier für diejenigen, die nicht nach Südamerika reisen konnten.