"Schlimm, dass er so behandelt wird": Barca-Star hofft auf Rückkehr von PSG-Star Lionel Messi zum FC Barcelona

Der Allrounder hofft auf ein erneutes Messi-Engagement bei den Blaugrana und betont, dieser würde "mit offenen Armen" empfangen.

WAS IST PASSIERT? Sergi Roberto (31) vom FC Barcelona hofft auf eine Rückkehr von PSG-Superstar Lionel Messi (35) ins Camp Nou. Der Mittelfeldspieler kritisiert zudem den Umgang in Paris mit dem Stürmer.

WAS WURDE GESAGT? Roberto antwortete nach dem 2:1 im Clasico gegen den Erzrivalen Real Madrid bei Jijantes FC auf die Frage, wie Messi bei einer möglichen Rückkehr nach Barcelona empfangen würde: "Mit offenen Armen. Wer wäre denn nicht auf Messis Rückkehr vorbereitet? Am Ende reden wir nicht so viel darüber, denn es sind der Präsident und der Trainer, die das entscheiden müssen. Aber geht nach uns Spielern, dann warten wir auf ihn."

Weiter führte er mit Blick auf die Kritik an seinem Ex-Mitspieler aus: "Ihr versteht nicht, dass er eine gute Saison in Paris spielt. Er schießt viele Tore und gibt Assists. Aber wegen des Ausscheidens (aus der Champions League) gibt es da jetzt diese Probleme. Er ist ein spektakulärer Spieler und es ist schlimm, dass ein Spieler von seinem Format so behandelt wird. Falls er kommt, werden wir hier gut mit ihm umgehen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Messis Vertrag bei PSG läuft im Sommer aus. Die Zukunft des Argentiniers ist offen. Eine Rückkehr zu Barca gilt als eine Option. Seinen langjährigen Verein hatte Messi 2021 nach großen Erfolgen gegen seinen Willen verlassen müssen.

Roberto und Messi spielten acht Jahre lang gemeinsam in der Profimannschaft der Blaugrana und gewannen unter anderem 2015 gemeinsam die Champions League.

WIE GEHT ES WEITER? Nach der Länderspielpause trifft Messi mit PSG Anfang April in einem Heimspiel auf Olympique Lyon. Roberto und der FC Barcelona müssen als ebenfalls souveräner Tabellenführer auf den FC Elche.