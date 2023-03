PSG - Kritik an Lionel Messi: "Es ist normal, ihn jetzt auszubuhen"

In Paris erwartet man den CL-Titel - und mit dem wird es in dieser Saison wieder nichts. Deshalb könnte es nun im Heimspiel gegen Rennes laut werden.

WAS IST PASSIERT? Juninho, ehemaliger brasilianischer Nationalspieler und Ex-Star von Olympique Lyon, hat volles Verständnis für die PSG-Fans, die am Sonntag im Heimspiel gegen Rennes ihren Superstar Lionel Messi möglicherweise ausbuhen werden. Die Anhänger der Pariser sind vom schwachen Auftreten und dem daraus resultierenden Ausscheiden im Achtelfinale der Champions League gegen Bayern München enttäuscht.

WAS WURDE GESAGT? "In den Köpfen der Fans ist das letzte Spiel, in dem er gespielt hat, das gegen Bayern. Ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn er ausgebuht wird", sagte Juninho RMC Sport.

"Auch wenn er Messi ist und auch wenn er 35 Tore in dieser Saison macht, ist es normal, ihn auszubuhen. Die Fans haben dazu jedes Recht", ergänzte er. "Wir spielen, wir werden dafür gut bezahlt, wir haben einen Job, der uns richtig gut gefällt: Aber am Ende machen wir das alles nur für die Fans", erklärte der Brasilianer.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi kommt in der aktuellen Saison in der Ligue 1 auf 26 Scorerpunkte (13 Tore, 13 Assists) in nur 22 Partien.

In der Champions League war er mit vier Toren und vier Assists in sieben Partien ebenfalls erfolgreich unterwegs, im Achtelfinal-Rückspiel beim FC Bayern (0:2) fiel er allerdings überhaupt nicht auf und konnte das Ausscheiden seines Klubs nicht verhindern.