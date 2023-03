"Wir werden Messi auspfeifen": PSG-Fans planen Protest gegen den Weltfußballer

Der Unmut über das frühe Aus in der Champions League ist unter den PSG-Anhängern groß. Lionel Messi soll das am Sonntag abbekommen.

WAS IST PASSIERT? Teile der Ultras von PSG haben einen Protest gegen Weltfußballer Lionel Messi angekündigt. Sie wollen ihren argentinischen Superstar beim Heimspiel in der Ligue 1 gegen Stade Rennes am Sonntag auspfeifen.

WAS WURDE GESAGT: Mitglieder der Pariser Ultra-Gruppierung 'Collectif Ultras Paris' erklärten in der spanischen Mundo Deportivo: "Wir werden Messi am Sonntag auspfeifen. Sein Gehalt ist zu hoch im Verhältnis zu dem, was er auf dem Platz leistet." Wie genau der Protest aussehen und wann es die Pfiffe geben soll, ließen die Ultras offen.

Teile des Pariser Anhangs waren in der Vergangenheit auch damit aufgefallen, dass sie den aktuell verletzten Brasilianer Neymar ausbuhten.

DIE REAKTION: Aus der Entourage von Klubchef Nasser Al-Khelaifi hieß, man wisse nichts von etwaigen Unmutsbekundungen. Diese seien aber "seltsam", schließlich habe Messi bei der vergangenen Weltmeisterschaft untermauert, der beste Spieler der Geschichte zu sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi wird vor allem am Aus im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern die Schuld gegeben. Der Starstürmer blieb in beiden Partien blass, allerdings enttäuschten auch viele andere Stars des französischen Meisters.

Mit kolportierten 40 Millionen Euro pro Jahr ist Messi einer der absoluten Top-Verdiener bei PSG. Sein Vertrag an der Seine läuft im Sommer aus und aktuell ist ungewiss, ob die Zusammenarbeit fortgesetzt wird.

Grundsätzlich möchte PSG mit dem 35-Jährigen verlängern. Aber auch Inter Miami aus der MLS, Saudi-Arabiens Spitzenverein Al-Hilal und Messis Ex-Klub Barça werden als mögliche nächste Arbeitgeber gehandelt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi wechselte 2021 ablösefrei vom FC Barcelona zu PSG. Seitdem bringt er es für den Spitzenreiter der Ligue 1 auf 29 Tore und 32 Assists in 65 Pflichtspielen.