PSG: Lionel Messi flüchtet nach Niederlage gegen Stade Rennes vom Platz

Der Frust saß beim Starstürmer nach einer miserablen Leistung gegen Rennes offensichtlich tief.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi ist nach der 0:2-Heimniederlage von PSG gegen Stade Rennes in der Ligue 1 unverzüglich in den Katakomben des Parc des Princes verschwunden. Während seine Mitspieler sich vom eigenen Anhang verabschiedeten, war der offensichtlich frustrierte Weltfußballer schon auf dem Weg in die Kabine.

WAS IST DER HINTERGRUND? Spitzenreiter Paris musste nach einer schwachen Vorstellung eine unerwartete Heimpleite gegen die Bretonen einstecken und kassierte bereits während des Spiels Pfiffe und Unmutsbekundungen der Fans.

Dennoch verabschiedete sich ein Großteil der PSG-Spieler, darunter auch Kapitän Kilian Mbappé, klatschend von den Zuschauern.

DIE REAKTION: Messis schnelles Verschwinden nach dem Schlusspfiff schürte vor allem in den Sozialen Netzwerken die Spekulationen, dass der 35-Jährige, dessen Vertrag in der französischen Hauptstadt ausläuft, mit PSG abgeschlossen hat und im Sommer einen Wechsel anstrebt.

WAS WURDE GESAGT? Paris' Trainer Christophe Galtier verteidigte im Anschluss an die Partie den Auftritt von Messi und Co. Er verwies auf der Pressekonferenz auf die zahlreichen Ausfälle: "Meine Spieler haben alles gegeben. Ihr könnt Euch gerne in die Lage der Spieler versetzen. Wir hatten acht fehlende Spieler. Sie kommen in eine Umkleide mit Nachwuchsspielern, die sie ein- oder zweimal im Training gesehen haben."

Es sei daher "nicht wahr", wenn man den PSG-Profis mangelnde Hingabe unterstellte, so Galtier weiter: "Es ist doch verständlich, dass man ein gewisses Maß an Resignation verspürt, wenn man 0:2 gegen Rennes zurückliegt, viele Spieler fehlen und man kaum noch Optionen hat."

WIE GEHT ES WEITER? PSG führt das Klassement in Frankreich mit sieben Punkten Vorsprung auf Verfolger Olympique Marseille an. Nach der Länderspielpause trifft die Galtier-Elf am 2. April in einem weiteren Heimspiel auf den Tabellenzehnten Olympique Lyon.