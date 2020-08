Lionel Messi will sich zu geplantem Abschied äußern, Wechsel des Superstars zum FC Bayern ausgeschlossen - alle News und Gerüchte zum Barca-Superstar

Lionel Messi will seine Entscheidung, den FC Barcelona zu verlassen, in den nächsten Tagen erklären. Alle News und Gerüchte zum Transferbeben.

Lionel Messi scheint nach über zwei Jahrzehnten seinen Abschied vom zu planen. Wie der katalanische Verein bestätigte, hat der 33-Jährige die Verantwortlichen über seinen Wechselwunsch informiert und um die Auflösung seines bis 2021 datierten Vertrags gebeten.

Messi beruft sich auf eine 2017 bei seiner Vertragsverlängerung in das Arbeitspapier verankerte Klausel, die es ihm ermöglicht, jedes Jahr bis zum 10. Juni einseitig zu kündigen. Dieser Stichtag ist inzwischen zwar verstrichen, allerdings sollte das im Vertrag verankerte Datum eigentlich jeweils das Ende einer regulären Spielzeit darstellen.

Wegen der Corona-Pandemie endete die Saison jedoch erst am vergangenen Sonntag, was die Möglichkeit eines ablösefreien Wechsels offen lässt. In den kommenden Tagen möchte sich Messi nach Informationen von Goal und SPOX zu seinen Beweggründen äußern.

Zu welchem Verein es ihn ziehen könnte, ist bislang jedoch offen. Mit , und stehen gleich drei finanzstarke Top-Klubs in den Startlöchern. Auch die Fans von den Newell's Old Boys machen sich Hoffnungen auf eine Rückkehr. Ein Transfer zum FC Bayern ist dagegen ausgeschlossen.

FC Barcelona - Nach Wechselwunsch: Lionel Messi will sich zu Entscheidung äußern

Lionel Messi will seine Entscheidung, den FC Barcelona verlassen zu wollen, in naher Zukunft genauer erklären. Nach Informationen von Goal und SPOX will der 33-Jährige in den kommenden Tagen seine Sicht der Dinge darstellen und sich zu seinen Beweggründen äußern. Damit will der Argentinier seinen treuen Fans eine entsprechende Botschaft übermitteln. Ein genaues Datum für Messis Stellungnahme ist allerdings noch nicht bekannt.

Wohin es 'La Pulga' in der kommenden Spielzeit ziehen wird, ist derzeit unklar. Als heißer Anwärter auf die Dienste des sechsmaligen Ballon-d'Or-Siegers gilt Manchester City um Messis langjährigen Mentor Pep Guardiola. Dieser hat bereits erste Gespräche mit dem Offensivstar geführt. Neben den Skyblues sollen auch PSG und Inter Mailand Interesse signalisiert haben.

Bild: Getty Images

Bereits nach dem 2:8-Debakel gegen den im Viertelfinale der kursierten vermehrt Gerüchte um einen Abschied des Kapitäns der Blaugrana. Nach Informationen von Goal und SPOX hatte sich Messi seit dem historischen Ausscheiden jedoch nicht mehr geäußert, da er dem Klub nicht noch mehr Schaden zufügen wollte.

Ungeklärt ist weiterhin, ob der Linksfuß, der bei Barca noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, ablösefrei wechseln darf oder eine entsprechende Ausstiegsklausel in Höhe von 700 Millionen Euro gezahlt werden muss. Die Option eines ablösefreien Wechsels hätte laut den Katalanen allerdings bis zum 10. Juni gezogen werden müssen.

FC Barcelona - Alejandro Balbi: "Suarez-Zukunft wird von Lionel Messi beeinflusst"

Alejandro Balbi, ehemals Anwalt von Stürmer Luis Suarez vom FC Barcelona, hat verraten, dass die Zukunft des 33-jährigen Uruguayers mit der von Lionel Messi, seinem gleichaltrigen Freund und Teamkollegen, zusammenhängt.

"Die Zukunft von Messi wird die von Suarez beeinflussen", erklärte Balbi im Gespräch mit TyC Sports und lieferte eine Erklärung hinterher: "Sie sind beste Freunde, verstehen sich auf und neben dem Platz." Die beiden Offensivstars seien "unzertrennlich, immer zusammen".

Der Argentinier hatte zuletzt für einen Paukenschlag gesorgt, als er am Dienstag die Katalanen per Burofax über seinen Wechselwunsch informierte. Auch Suarez wird kommende Saison aller Voraussicht nach nicht mehr für Barca auflaufen. Nach Informationen des Radiosenders RAC1 soll Neu-Trainer Ronald Koeman nicht mehr mit dem Torjäger planen.

Bild: Getty Images

An Alternativen soll es laut Balbi, ähnlich wie bei Messi, allerdings nicht mangeln. "Die Angebote für ihn prasseln von allen Seiten rein", betonte er. Zuletzt wurde Suarez mit einer Rückkehr zu Amsterdam in Verbindung gebracht, auch David Beckhams Inter Miami soll Interesse bekundet haben.

Mittlerweile hat sich der Stürmer zu den Aussagen Balbis geäußert und betont, dass er keinen Kontakt mehr zu ihm pflege. "Es gibt Leute, zu denen ich seit Jahren keine Beziehung mehr habe, die aber in meinem Namen sprechen und Dinge über mich sagen. Wenn ich etwas zu sagen habe, sage ich es selbst", postete er in seiner Instagram-Story.

Lionel Messi will Barca verlassen: Wohin wechselt der Superstar? Drei Optionen, drei Fragen

Das eigentlich Unvorstellbare wird voraussichtlich diesen Sommer eintreffen: Lionel Messi verlässt den FC Barcelona. Über seinen Wechselwunsch hat der Argentinier die Bosse der Katalanen am Dienstag informiert – und damit auch endgültig die Spekulationen eingeläutet , zu welchem Verein es ihn nun ziehen wird .

Drei ernsthafte Optionen gibt es anscheinend für den 33-Jährigen: Manchester City, Paris Saint-Germain und Inter Mailand. Goal und SPOX analysieren, was für einen Wechsel zu den jeweiligen Teams spricht, was dagegen – und wie Messi dort reinpassen würde.

FC Bayern München - Lionel Messi zum FCB? Karl-Heinz Rummenigge: "Passt nicht zu unserer Politik"

Karl-Heinz Rummenigge hat einem Wechsel des womöglich ablösefreien Weltfußballers Lionel Messi zum FC Bayern München unmissverständlich einen Riegel vorgeschoben. "Wir können einen Spieler in diesen Dimensionen nicht bezahlen. Das passt nicht zu unserer Politik und auch nicht zKu unserer Philosophie", stellte Rummenigge in einem Interview mit der Tuttosport unmissverständlich klar.

Rummenigge sei darüber hinaus "ein wenig traurig" angesichts der Vorstellung, dass Messi Barca in diesem Transferfenster verlassen könnte. "Leo hat die Geschichte des Klubs geschrieben, und wenn es nach mir ginge würde er seine Karriere bei den Blaugrana beenden", erklärte er: "Aber es mag interne und private Dinge geben, die ich nicht kenne. Darum werde ich mich da nicht einmischen."

Welcher Klub für eine mögliche Messi-Verpflichtung in Frage komme, konnte Rummenigge indes nicht beantworten. "In Covid-Zeiten ist es für keinen Klub leicht. Es reicht nicht, einen reichen Eigentümer zu haben. Er muss sehr reich sein", stellte Bayerns Vorstandschef fest.

Bild: Imago Images / foto2press

Neben Paris Saint-Germain und Inter Mailand gilt Manchester City mit Messi-Förderer Pep Guardiola als möglicher Abnehmer. Nach Informationen von ESPN prüft der Premier-League-Klub bereits seine Finanzen, um eine Messi-Verpflichtung zu stemmen, ohne dabei gegen das Financial Fairplay zu verstoßen. Welcher Klub im Poker um den 33-Jährigen für Rummenigge der Favorit sei, wollte er nicht verraten. "Ich bluffe nicht, ich weiß es wirklich nicht. Das wäre für mich jetzt wie Lotto spielen."

Dass sich der FC Bayern nicht um die Dienste Messi bemühen wird, war für Thomas Müller derweil durchaus erwartbar. "Ich habe in den letzten Monaten ein, zwei Mal mit unserem Finanzvorstand gesprochen. Ich glaube, das ist unrealistisch", scherzte Müller am Donnerstag auf einer Veranstaltung des Möbelunternehmens Höffner.

Lionel Messi: Hunderte Fans von Newell's Old Boys fordern Rückkehr

Hunderte Fans des argentinischen Traditionsklubs Newell's Old Boys haben die Rückkehr von Weltfußballer Lionel Messi gefordert. Die Anhänger des sechsmaligen Meisters tanzten in Rosario auf den Straßen, hüpften, schwenkten Fahnen und sangen für Messi, der in seiner Jugendzeit für den Klub aus der drittgrößten Stadt des Landes gespielt hatte. Eine Rückkehr von "La Pulga" ("Der Floh") ist allerdings mehr als unwahrscheinlich.

Bild: Getty Images

Denn die Liste der Interessenten für den Superstar, der den spanischen Topklub FC Barcelona nach 20 Jahren verlassen will, ist lang. Als ernsthafte Kandidaten gelten Manchester City, Paris Saint-Germain und Inter Mailand. Laut ESPN bietet City einen langfristigen Vertrag: zuerst drei Jahre in Manchester, dann zwei Jahre bei -Schwesterklub New York City FC, anschließend Botschafter für das Imperium. Der US-Sender berichtete zudem, dass der Premier-League-Klub im Notfall sogar bereit sei, zwischen 100 und 150 Millionen Euro zu zahlen, sollte Barcelona auf eine Ablöse pochen.

Lionel Messi: Mit diesem Team zockte er am liebsten FIFA auf der PlayStation

Nachdem Lionel Messi den FC Barcelona verlassen will, stehen zahlreiche Top-Klubs Schlange. Und zumindest beim Konsolen-Spiel FIFA scheint der Argentinier einen klaren Favoriten zu haben, wie Landsmann Pablo Zabaleta einst verraten hat.

"Ich war besser auf der PlayStation als Messi", hatte Zabaleta während der WM 2018 in seiner Funktion als BBC-Experte erklärt. "Er hat sehr oft mit Chelsea gespielt. Ich habe in Barcelona gelebt und er 30 Minuten außerhalb. Wir haben immer über das Internet gezockt."

Bevor der ehemalige Rechtsverteidiger im Jahr 2008 zu Manchester City gewechselt war, hatte er drei Jahre lang für Barcas Stadtrivale gespielt. Messi und Zabaleta kennen sich zudem von der argentinischen Nationalmannschaft.