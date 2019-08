Manchester City: Bayern-Kandidat Leroy Sane steht gegen Liverpool in der Startelf

Der heftig vom deutschen Rekordmeister Bayern München umworbene Nationalspieler Leroy Sane steht etwas überraschend in der Startaufstellung des englischen Meisters Manchester City im Community Shield gegen Champions-League-Sieger FC Liverpool.

Zuletzt hatten mehrere deutsche Medien darüber berichtet, dass der Wechsel des 23-Jährigen nach München bevorstehe.

How we’re lining up in the #CommunityShield! 🏆



XI | Bravo, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, Rodri, Silva (C), De Bruyne, Sane, Bernardo, Sterling



Subs | Ederson, Gundogan, Jesus, Aguero, Angelino, Foden, E Garcia



