"Sollen sie doch schreiben, was sie wollen": Leihgabe vom FC Bayern watscht nach Siegtor die Medien ab

Gabriel Vidovic beendete am Wochenende seine Durststrecke. Kritik in den Medien lässt er an sich abperlen.

WAS IST PASSIERT? Kroatiens U21-Nationalspieler Gabriel Vidovic kümmert die Kritik in den Medien an seinen Leistungen wenig. Das betonte die Leihgabe des FC Bayern München nach dem 2:1-Sieg von Dinamo Zagreb im Ligaspiel gegen NK Osijek.

WAS WURDE GESAGT? Vidovic meinte im Anschluss an das Spiel gemäß Sportske novosti: "Kritik? Interessiert mich nicht. Bitte sehr, sollen sie doch schreiben, was sie wollen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 19-Jährige hatte sich in den vergangenen Wochen negative Schlagzeilen gefallen lassen müssen, nachdem er in sieben Pflichtspielen in Folge ohne Torbeteiligung geblieben war. Gegen Osijek markierte er dann in der Schlussphase den Siegtreffer für Dinamo.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Vidovic wurde in der Jugend des FC Augsburg ausgebildet und wechselte 2016 zum FC Bayern. Von dort ging es 2022 für ein Jahr auf Leihbasis zu Vitesse Arnheim in die Eredivisie. In diesem Sommer folgte die Leihe nach Zagreb.

Dinamo hat sich für 2024 eine Kaufoption gesichert, diese soll bei vier Millionen Euro Ablöse liegen. Der FCB, bei dem Vidovic noch bis 2025 unter Vertrag steht, soll seinerseits die Möglichkeit haben, den Teenager für zehn Millionen Euro zurückzuholen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

imago images

(C)Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Vidovic lief einst in vier Partien für den FC Bayern auf. In dieser Saison absolvierte er 14 Einsätze für Zagreb, dabei gelangen ihm drei Tore und zwei Assists.