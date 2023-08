FC Bayern verleiht Gabriel Vidovic an Dinamo Zagreb

Der FC Bayern verleiht einen weiteren Youngster.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München verleiht sein Nachwuchstalent Gabriel Vidovic an Dinamo Zagreb. Wie die Münchner am Mittwoch bekannt gaben, wechselt der Offensivspieler für ein Jahr zum aktuellen kroatischen Meister, der darüber hinaus eine Kaufoption für den 19-Jährigen besitzt.

WAS WURDE GESAGT? "Dinamo Zagreb ist bekannt für seine gute Akademie und auch dafür, junge Spieler auf hohem Niveau im Profifußball weiterzuentwickeln", sagte der Direktor Nachwuchsentwicklung der Münchner Jochen Sauer: "Wir sind überzeugt, dass Gabriel dort ideale Voraussetzungen vorfindet, um die nächsten Schritte zu machen und Spielpraxis auch im internationalen Wettbewerb zu sammeln."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bereits in der vergangenen Saison war Vidovic an den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim ausgeliehen, sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2025.